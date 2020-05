Supersamstag „Varieté“ abgesagt

Auch der zweite Supersamstag im Jahreskalender der Stadt Weingarten muss aufgrund der bestehenden Corona-Verordnung in diesem Jahr ausgesetzt werden. Wie die Stadt mitteilt, sind sowohl der Supersamstag „Varieté“ als auch die Kunst- und Museumsnacht von der bestehenden Landesverordnung betroffen. Der Termin war in diesem Jahr für den 27. Juni geplant. Die Verantwortlichen sind laut Mitteilung für das nächste Jahr zuversichtlich und versprechen schon heute, dass die Supersamstag-Serie in Weingarten wieder fortgesetzt wird, sobald die Infektionsschützenden Maßnahmen dies zulassen. Künstler, die zu einem späteren Zeitpunkt an Auftritten in Weingarten interessiert sind, können bereits jetzt schon Kontakt mit dem Stadtmarketing Weingarten aufnehmen. Gerne per E-Mail an info@weingarten-in.de oder telefonisch unter 0751 / 405157. Der dritte Supersamstag „Herbstgefühle“ ist für den 19. September geplant und steht unter dem Motto Kunst und Handwerk – Musik und Wein.