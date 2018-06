Supersamstag für Sportliche: Kinderolympiade bietet Spaß und Spiel

Der dritte Supersamstag naht: Wenn am Samstag, 28. September, zwischen 10.30 und 14 Uhr in der Innenstadt hunderte Mädchen und Jungen in Bewegung sind, ist klar: Es ist wieder Kinderolympiade in Weingarten. Ab Montag, 16. September, beginnt der Startkartenvorverkauf für dieses sportlich-spaßige Spektakel.

Bei der 14. Weingartener Kinderolympiade dürfen sich die zahlreichen Teilnehmer wieder auf viele Stationen in der Innenstadt freuen, an denen in verschiedenen Disziplinen wie Handball, Fußball, Tennis, Wettlauf und Karate das sportliche Können unter Beweis gestellt werden kann. Beim Billard oder beim Museumsquiz sind aber auch andere Talente wie Geduld, Geschicklichkeit und „Köpfchen“ gefordert.

Wer bei der 14. Kinderolympiade dabei sein will, braucht eine Startkarte für einen Euro, auf der die Punkte für die gemeisterten Stationen eingetragen werden. Der Startkartenvorverkauf beginnt am Montag, den 16. September in der Infothek im Rathaus, Kirchstraße 1 und im Sporthaus Grimm, Karlstraße 6 in Weingarten. Am Veranstaltungstag selber gibt es die Stadtkarten nur im Rathaus von 10 bis 12.30 Uhr.

Auch die Kleinen (bis 5 Jahre) kommen bei der Kinderolympiade nicht zu kurz und können sich im Bambini-Parcours der Kindersportschule auf dem Löwenplatz austoben. Für die Zwölf- bis 14-Jährigen bitet die Jugendsportschule in der Marktgasse einen separaten Zehnkampf angeboten. Zur Stärkung bekommt jedes Kind ein Stück Olympiazopf vom Café Schmidt und ein Glas Apfelsaft vom Gasthof Bären spendiert. In der Olympiazentrale im Rathaus ist jedem Olympioniken bei Abgabe seiner Startkarten eine Teilnahmemedaille sicher.

Ab 14 Uhr sorgt ein Kinderprogramm mit dem Duo Chicago auf der Startgartenbühne für Stimmung, bevor es bei der Siegerehrung um 15 Uhr spannend wird, wenn die besten Jungen und Mädchen aus den jeweiligen Altersgruppen geehrt werden und von Oberbürgermeister Markus Ewald ihre Preise überreicht bekommen.

Zusätzlich werden unter allen Teilnehmern Hauptgewinne wie zum Beispiel ein BMX-Rad verlost.