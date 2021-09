Super-Longfront-Bagger kommt an Basilika zum Einsatz

Auf der Baustelle in Weingarten an der Basilika kommt ein sogenannter Super-Longfront-Bagger zum Einsatz. Die Maschine gehört der Firma Hinder und arbeitet mit ihren 28 Tonnen Gesamtgewicht und 18,2 Meter Ausladung derzeit an der Klostermauer.

Die Klostermauer besteht laut Pressemitteilung der Tiefbaufirma Hinder aus zwei Konstruktionen: Eine ältere Mauer und eine vorgesetzte, später ergänzte Mauer die sichtbar ist. Die ältere Mauer steht erdseitig der neuen und ist weder zugänglich noch einsehbar, deren Lage wurde mittels Erkundungsbohrungen ermittelt. Im Zuge der Erstellung der neueren Vorsatzschale wurde vermutlich auch die oberhalb der Klostermauer anstehende Böschung zusätzlich aufgeschüttet, so dass die gesamte Mauerkonstruktion zu stark belastet wird. Es haben sich dadurch verschiedene Schadensbilder an der Bestandsmauer eingestellt: Schiefstellung über weite Bereiche und Ablösung der Vorsatzschale von der ursprünglichen älteren Mauerkonstruktion.

Zur Sanierung soll die bestehende übersteilte Böschung abgeflacht werden. Am Böschungskopf schließt ein Erschließungsweg an, unter dem auch zahlreiche Versorgungsleitungen liegen. Eine alleinige Abflachung der Böschung ist daher nicht möglich. Als zusätzliche Maßnahmen wird eine Schottertragschicht aufgebracht, die bereichsweise durch Stützschlitze in Beton ergänzt werden.Über der Schottertragschicht wird wieder Oberboden eingebaut, um eine Begrünung der Böschung zu ermöglichen. Die bestehenden Bäume in der Böschung müssen dafür gerodet werden. Foto: Hinder