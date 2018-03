Studio für Kampfsport unter neuem Dach

Das KMT-Center in Weingarten ist umgezogen. Studiobetreiber Klaus Kirsch bietet seinen Sportmix aus Fitnesstraining, Kampfsport und Selbstverteidigung fortan im Gewerbezentrum in der Ettishoferstraße an. Für Klaus Kirsch geht damit eine Odyssee der Immobiliensuche zu Ende. Nun beginnt ein neues Kapitel. Und Kirsch hat auch schon genaue Vorstellungen davon, wie die Zukunft aussehen soll: Ihm schwebt die Gründung eines Budo-Hauses vor.

Vor knapp einem Jahr berichtete die „Schwäbische Zeitung“ über die damals verzwickte Lage des KMT-Centers: Einerseits waren die angemieteten Räumlichkeiten in der Gaußstraße 3 zu klein geworden. Andererseits bekam Studiobetreiber Kirsch von der Stadt Weingarten keinen Bauplatz, um sich zu vergrößern. „Ich habe aus meinem Hobby einen Beruf gemacht und wollte wachsen“, erklärt Kirsch das Dilemma.

Sein Plan war seit Jahren, ein eigenes Gebäude zu bauen. Konzept und Finanzierung standen schon. Aber von der Stadt kam eine Absage nach der anderen. Eine Begründung, um die auch die „Schwäbische Zeitung“ gebeten hatte, lautete: „Die Ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben ist grundsätzlich möglich, jedoch sollten Flächen optimal ausgenutzt werden.“ Kirsch hatte bei der Vergabe aber stets das Nachsehen. Weil es keine Fläche für ihn gab, platzte der Traum vom eigenen Heim. Der 46-Jährige setzte auf Plan B.

Rund 40 Kurse im Angebot

Seit Januar dieses Jahres ist das KMT nun im Gewerbezentrum zu finden, ebenso wie das Kosmetik- und Nagelstudio „Beauty Box“ von Kirschs Frau Ildiko. Wieder sind die Räume gemietet. Doch Klaus Kirsch ist glücklich damit, sehr glücklich. Die Trainingsfläche hat sich verdoppelt und es gibt jetzt drei statt früher zwei Kursräume. Entsprechend hat sich auch das Angebot vergrößert: Mittlerweile bieten Kirsch und sein zehnköpfiges Trainerteam um die 40 Kurse an. Darunter sind Klassiker wie Boxen, Zumba, Pilates oder Kickboxen, aber auch exotischere Sportarten wie Kangoo Jump, Krav Maga oder Jumping Fitness.

Den Nerv der Zeit treffen

Die Räume wurden entkernt und komplett saniert. Böden, Decken, sanitäre Anlagen – alles ist neu. Kirsch hat sich dafür mächtig ins Zeug gelegt. Und er glaubt fest daran, mit seinem Studio den Nerv der Zeit zu treffen. „Wir haben für jeden etwas im Angebot, der sich fit halten und in der Gruppe möchte“, sagt der 46-Jährige. Seiner Meinung nach hat er damit eine Nische abgedeckt. „Discounter gibt es in dieser Branche genug und nur wenige Fitnessstudios bieten noch hochwertige Kurse an“, so Kirsch.

Er sagt, seine Kunden würden die „familiäre und hoimelige Atmosphäre“ des KMT-Centers schätzen. „Wir haben sehr treue Mitglieder“, berichtet Kirsch. Wie hoch die Mitgliederzahl ist, möchte er nicht sagen. Nur so viel: Alle Kunden hätten den Umzug des Studios trotz kurzzeitiger Schließung mitgemacht. Keiner sei deswegen ausgetreten, so Kirsch.

Für die Zukunft hat er auch schon genaue Pläne. Kirsch liebäugelt mit einem sogenannten „Budo-Haus“, in dem verschiedene Kampfkünste geübt werden können. Das Haus soll vor allem für Sportarten dienen, die eher ein Schattendasein fristen – wie Kungfu, Panantukan oder Tai Chi. „Hier gibt es viele gute Trainer, die aber Probleme haben, Räume für ihren Randgruppensport zu finden“, meint Klaus Kirsch. Er will hier Abhilfe schaffen und sein Studio für die Trainer zur Verfügung stellen. „Es muss möglich sein, die Leidenschaft für Kampfsport auszuleben“, so Kirsch. Sich verbandstechnisch zu organisieren, schließt er nicht aus.