Studierende protestieren gegen Studiengebühren

Landesweit finden am Donnerstag, 3. Mai, an vielen Hochschulen Protestaktionen gegen Studiengebühren statt. Auch die Verfassten Studierendenschaften der Pädagogischen Hochschule Weingarten und der Hochschule Ravensburg-Weingarten organisieren eine Kundgebung, die ab 13 Uhr auf dem Münsterplatz vor der Basilika in Weingarten stattfinden wird. Vergangenes Jahr nahmen laut eines Sprechers des Allgemeinen Studierendenausschusses rund 500 Personen an der Demo teil.

Dieses Jahr haben Studierende des Faches Technik einen Sarg gebaut, da geplant ist, im Rahmen der Kundgebung die Bildung symbolisch zu beerdigen. Instrumental begleitet wird die Beerdigung von Studierenden des Faches Musik.

Zudem gibt es verschiedene Redebeiträge – auch von internationalen Studierenden. Die Demoteilnehmer fordern die Abschaffung der Studiengebühren und mehr Geld für Bildung insgesamt, genauer für Kindergärten, Schulen, Ausbildung und Studium.