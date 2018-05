Studierende fordern mehr Geld für Bildung

Zu einer Protestaktion gegen Studiengebühren haben die Verfassten Studierendenschaften der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten und der Hochschule Ravensburg-Weingarten auf den Münsterplatz eingeladen. Dem Aufruf zur Demo „Mehr Geld für Bildung – ohne Studiengebühren“ folgten am Donnerstag etwa 100 Studenten.

„Wir sparen uns dumm und dämlich“ steht auf einem der Schilder, mit dem die Studenten auf ihr gefühltes Dilemma hinweisen. „Bildungsrevolution jetzt!“ fordert ein anderes Banner. Und „In der Rüstung seid ihr fix – für die Bildung tut ihr nix“ proklamiert ein anderes Schild. Dass sich die Forderungen an die derzeitigen Verantwortlichen in der Politik richten, das ist klar. Und wenn Theresia Bauer, die Landesministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, und Kultusministerin Susanne Eisenmann ihre (Haus-)Aufgaben nicht ordentlich machen, dann werden sie weiterhin auf die Straße gehen: die Studenten der Hochschulen für die Abschaffung der Studiengebühren und die Studenten der PH für eine andere Lehrer-Qualifikation.

Freie Bildung für Alle. Unter diesem Motto sind heute in vielen baden-württembergischen Städten die Studenten auf die Straßen gegangen. Auch die Studierenden der Pädagogischen Hochschule Weingarten und der Hochschule Ravensburg-Weingarten haben sich an den Demonstrationen beteiligt. Auf dem Weingartener Münsterplatz wurde symbolisch die Bildung zu Grabe getragen.

„Eine bessere Qualifikation“, wie David Löwe abseits des Demo-Trubels mehrfach zu verstehen gibt. Der 32-Jährige ist selbst Lehramtsstudent im fünften Semester und beileibe nicht ohne Lebenserfahrung. Im erlernten Erst-Beruf ist er Koch und resümiert kurz: „Was ich in drei Jahren Kochausbildung alles gelernt habe! Alles, möchte ich sagen – im Vergleich zu dem, was ich nach sieben Jahren Lehramtsstudium mit in eine Schulklasse nehmen werde.“ Und nicht ohne Sarkasmus betont er: „Da müssten doch super Lehrer rauskommen, nach dem Masterstudiengang.“

Allein, die momentane Bildungsreform greift an den falschen Stellen, sagt Löwe. „Wir brauchen eine Bildungsrevolution!“ findet er.

Unser Studium ist scheiße.“

Der Praxisbezug fehle gänzlich, die Idee Schule müsse komplett neu gedacht werden. Löwe träumt von einem revolutionierten System, in dem die neugierigen Kinder das Wissen so vermitteln kriegen, dass sie nachmittags traurig sind, wenn der Schultag zu Ende ist.

Löwe wünscht sich auch, dass mehr Geld in Bildung investiert wird, dass die Notwenigkeit gesehen wird, dass auf eine gute Ausbildung eine gute Arbeit folgt und nur dadurch ein gutes Leben möglich ist. Über Geld sinniert auch ein Student aus Indien. Den hat Löwe ans Mikrofon geholt, um seinen Mitstudenten einen Erfahrungsbericht aus der anderen Perspektive zu gewähren. Der junge Mann aus Indien lebt, arbeitet und studiert seit 2014 im Schussental. Er müsse jeden Monat 750 Euro auf dem Konto vorweisen, um von Amtsseite die Aufenthaltsgenehmigung verlängert zu bekommen, dazu fallen pro Semester 1500 Euro Studiengebühren an, plus 200 Euro für Verwaltungskosten. Und internationale Studenten haben keinen Anspruch auf Bafög, wie der indische Student weiß.

Auch Daniel Nägele von der Fachschaft Politik kennt die rigide Sparpolitik und berichtet davon auf dem improvisierten Podium. „Das Fach Politik steht kurz vor der Schließung“, sagt er. Trotz einer Vertretungsprofessur, die sowieso bei weitem günstiger sei als eine normal eingestufte. Für das kommende Semester gebe es erneut einen Zulassungsstopp, sprich es können sich keine neuen Studenten für dieses Fach an der Hochschule einschreiben. „Dabei muss doch gerade in den jetzigen Zeiten das Demokratieverständnis gestärkt werden“, sagt Nägele und erntet Beifall. Unter großem Gejohle hält eine toughe Studentin eine kurze, flammende Rede. Man möge sich von Zukunftschancen verabschieden und einen Moment innehalten: Jetzt werde die Bildung zu Grabe getragen.

Aufs Stichwort kommen vier Studenten des Fachs Technik auf den Münsterplatz, haben einen teerschwarzer Sarg auf den Schultern. „Bildung R.I.P.“ steht in weißen Lettern auf dem Sarg. Ruhe in Frieden, Bildung. Damit diese bitter-ironische Vision nicht wahr wird, ruft die Studentin vehement: „Es ist nicht 1968. Sondern 2018. Aber lasst uns unsere studentischen Hintern wieder hochkriegen und anfangen zu protestieren!“

