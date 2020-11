Im Weingartener Kulturzentrum Linse haben Vorlesungen der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) stattgefunden. Der Studiengang „Mediendesign und digitale Gestaltung“ nutzte laut einer Pressemitteilung der Hochschule den Kinosaal, um Studierenden auch während der Pandemie die Möglichkeit zu geben, Veranstaltungen in Präsenz zu besuchen. Wegen der aktuellen Entwicklungen und auf Grundlage der Beschlüsse der Landesregierung werde das Vorlesungsformat in der Linse im November nicht weitergeführt, heißt es weiter. Der Präsenzstudienbetrieb der Hochschulen ist bis 30. November ausgesetzt.

Die Idee zur Nutzung der Linse sei bereits im Sommer entstanden, als sich die Hochschule auf das Wintersemester unter Corona-Bedingungen vorbereitete. Das Hygienekonzept der RWU erlaube bis zu 40 Personen den gebotenen Abstand im Saal einzuhalten, wird Professor Klemens Ehret in dem Schreiben widergegeben und weiter: „Dazu ist die Lüftung gut und läuft während der Vorlesungen permanent.“ Die Vorlesungen werden zeitgleich über das Internet übertragen, damit Studierende auch von zu Hause aus teilnehmen können. Die meisten nehmen jedoch das Angebot der Präsenzlehre wahr.

Eine Zusammenarbeit zwischen dem Studiengang Mediendesign und dem Kulturzentrum bestehe schon länger, so der Pressetext. Seit 2019 finden demnach dort die Vorstellungen der Abschlussarbeiten statt.

„Die Atmosphäre in der Linse ist schön“, wird Lukas Sliazas, Mediendesign-Student im ersten Semester, zitiert. Besonders die Präsentation auf der großen Kinoleinwand und die bequemeren Sitze sieht er als Gewinn. Die Kinostimmung, traditionell von gemütlichen Lichtverhältnissen geprägt, hat aber auch Nachteile: „Das Mitschreiben ist im Saal ein wenig schwierig“, so Sliazas.

Seit drei Wochen studieren die Erstsemester an der RWU. Die Räume der Hochschule haben sie in der Zeit selten betreten. Der Lehrbetrieb im Kino ist nur als Übergangslösung vorgesehen und Klemens Ehret freut sich laut Pressebericht auf die Zeit, wenn er seine Vorlesungen wieder auf dem Martinsberg halten kann: „Das gemeinsame Arbeiten der Studierenden ist uns wichtig und das geht in unseren Stammräumen leichter.“