Studieninformationstag an der PH diesmal über Instagram und digitale Livevorträge

(sz) - Studieren, aber was? Vor dieser Frage stehen wieder die Abschlussjahrgänge der Schulen. Am landesweiten Studieninformationstag am Mittwoch, 17. November, können sich Schülerinnen und Schüler über Instagram über das Lehramtsstudium für Grundschulen, Sekundarstufe I oder berufliche Schulen, über die Bachelorstudiengänge Bewegung & Ernährung, Elementarbildung, Lernförderung, Logopädie, Mehrsprachigkeit und Interkulturelle Bildung, Medien- und Bildungsmanagement und Umweltbildung, sowie die Fächer an der PH Weingarten informieren.

Der Studieninformationstag wird dieses Jahr aufgrund der aktuellen Einschränkungen nicht vor Ort an der PH stattfinden können, sondern komplett digital durchgeführt, wie die PH mitteilt. Die Studienberatung hat zu diesem Zweck eine eigene Seite auf Instagram unter @studiinfotag_phweingarten erstellt. Für Studieninteressierte werden im Feed und in den Highlights alle wichtigen Informationen zum Studium an der PH Weingarten zur Verfügung stehen. Es gibt ebenfalls ein sehr umfangreiches Live-Programm ab 11 Uhr. Dieses wird auf www.ph-weingarten.de und auf Instagram gepostet. Informationsvideos über einige Studiengänge finden sich außerdem auf dem YouTube-Kanal „YOUni“ unter https://bit.ly/Studium_PHW .