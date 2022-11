Studenten wollen gegen Missstände an der PH Weingarten demonstrieren

Miese Internetverbindung, kein Platz in den Vorlesungen, fehlende Lehrkräfte und angeblich verflochtene Machtstrukturen. Der Studierendenausschuss AStA hat an der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten einen ganzen Berg voller Mängel ausgemacht, die es aus seiner Sicht gibt. Deshalb ruft er die Studierenden am 8. und 9. November zu einer Demonstration auf. Die beiden Prorektoren und Professoren der PH, Wolfgang Müller und Bernd Reinhoffer, geben den Studierenden in vielen Punkten recht.

Gespräche und Absprachen zwischen dem Rektorat und dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) hätten in der vergangenen Zeit zu keiner Verbesserung der Lage geführt. Das sagt Ufuk Sen, Mitarbeiter im AStA für das studentische Leben. Daher wolle man die Studierenden mobilisieren, um gegen die Missstände zu protestieren.

500 Demonstranten werden es sicher sein, bei diesen brennenden Themen könnten es aber bis zu 1500 werden, so Ufuk Sen.

Er glaubt, dass sich auch viele Mitarbeiter und Professoren mit den Studenten solidarisieren.

„Die Frage, wieso die PH immer weniger Bewerber*innen für den Studiengang Lehramt verzeichnet, können viele Studierende der PH Weingarten gut nachvollziehen“, heißt es in einem Schreiben des AStA.

Verständnis für den derzeitigen Frust zeigen die beiden Prorektoren. Die Coronajahre seien für Studenten und Lehrende extrem anstregend gewesen. Seit einem Jahr mache auch die Umstellung zurück auf Präsenzveranstaltungen Schwierigkeiten. Nicht alle Studenten würden das wollen. „Wir haben da ein diffuses Bild, möchten aber unbedingt zur Präsenz zurück“, sagt Wolfgang Müller. Nur dort, wo es sinnvoll ist, soll die digitale Lehre beibehalten werden: Die Zukunft sei eine Mischung aus beidem.

Die SZ hat die Haupt-Vorwürfe zusammengefasst:

Der AStA: Der Studierendenausschuss kritisiert die angeblichen hierarchischen Ordnungen an der PH, aus denen „verflochtene Machtstrukturen“ zum Nachteil der Studenten wachsen würden. Das Rektorat entscheide wichtige Inhalte im Alleingang, demokratische Prozesse gebe es nicht mehr.

Die Prorektoren: Diese Anschuldigung weist die PH von sich. Die Hochschule sei kein diktatorischer Betrieb. Alle Entscheidungen gehen durch sämtliche Gremien, in denen jeweils Studierende sitzen, so die Prorektoren. „Ich kann nichts selbst anordnen, wenn nicht etwas komplett im Argen liegt. Von oben etwas einfach durchzusetzen, das funktioniert nicht“, sagt Bernd Reinhoffer. Das sei ein Grund dafür, dass einige Veränderungen nur schleppend vorangehen.

Der AStA: Termine für Prüfungen würden den Studierenden oft nur sehr kurzfristig mitgeteilt. Die mangelnde Kritikfähigkeit einiger Dozenten sei zudem genauso schädlich, wie, dass teilweise nicht klar werde, auf welcher Grundlage Arbeiten bewertet werden. „Dies führt zu hohen Durchfallquoten und hoher Unzufriedenheit innerhalb der Studierendenschaft“, so der AStA.

Die Prorektoren: „Das akzeptieren wir nicht. Langfristige Planung von Prüfungen und Transparenz sind wichtig“, so Reinhoffer. Obwohl die meisten Lehrenden an der PH sehr engagiert seien, gebe es auch hier schwarze Schafe, die man ausfindig machen müsse.

Der AStA : Einige Lehrende würden in ihren Seminaren Anwesenheitslisten führen. Die Anwesenheit würde in die Seminarleistung mit eingerechnet. Wer zu selten da sei, laufe Gefahr, aus dem Seminar ausgeschlossen zu werden. Ufuk Sen sagt: „Wir müssen weg von der Schule PH Weingarten, hin zur Universität Weingarten. Die Studierenden sollen ja zur Selbstständigkeit erzogen werden.“

Die Prorektoren: Offiziell seien Anwesenheitslisten verboten und von der PH nicht gewollt. „Wenn wir das mitbekommen, gehen wir dem nach und ändern es“, sagt Wolfgang Müller.

Der AStA: In einigen Fächern würden Lehrende fehlen, sodass Veranstaltungen über mehrere Jahre nicht ausreichend angeboten werden können und zu einer ungewollten Verlängerung des Studiums führen.

Die Prorektoren: Dem Vorwurf müsse die PH zustimmen. Stellen seien vorhanden, doch das Personal fehle. Momenten seien rund zwölf Professuren offen. „Wenn einer ausfällt, haben wir keine Reserve“, so Reinhoffer. Ein Problem sei, dass geeignete Bewerber – gerade aus dem Bereich Wirtschaft – häufig keine dreijährige Schulerfahrung haben. Diese sei allerdings vom Ministerium vorgeschrieben.

Der AStA: Von der Steinzeit spricht der AStA, weil es in vielen Gebäuden kein oder nur sehr schlechtes WLAN gebe. Drucker und Kopierer würden häufig auch nicht funktionieren.

Die Prorektoren: Die PH gibt den Studierenden Recht. Das Problem sei der Altbau, in dem aufgrund des Denkmalschutzes keine Hotspots installiert werden können. Müller möchte noch mehr Inseln in den Gebäuden einrichten, auf denen das WLAN sichergestellt werden könne. Das Problem mit den Druckern gründe noch auf den Cyberangriff auf die PH Ende Oktober 2021. Die IT musste 100 Drucker außer Betrieb nehmen. 60 konnten mit neuer Firmware wieder eingesetzt werden, 40 mussten ersetzt werden. Für die IT- und Medientechnik sei das eine enorme Arbeitsbelastung gewesen. Ansonsten sei die PH aber alles andere als in der Steinzeit hängen geblieben. Müller: „In unseren Laboren haben wir die modernste Ausrüstung, auch haben wir unsere digitalen Plattformen weiterentwickelt.“

Der AStA : Es fehle an Platz. Studierende müssten auf dem Boden oder auf Fensterbänken sitzen, wenn sie überhaupt in den Vorlesungssaal gelangen würden.

Die Prorektoren: Auch hier stimmt die PH mit dem AStA überein. Die Sanierung des Schlossbaus und die Anmietung weitere Räume seien immer wieder versprochen, aber nie eingehalten worden. Zuständig für die Gebäude ist das Amt für Vermögen und Bau in Ravensburg. „Das Amt macht dauernd Pläne, die dann in Stuttgart aus Kostengründen nicht genehmigt werden. Die Landesregierung unterstützt die PHs nicht. Gäbe es da eine Demo, würde ich vorne mitlaufen“, erklärt Bernd Reinhoffer. Eine Besserung der Zustände sei nicht in Sicht.

Der AStA: Die Arbeitsbelastung sei bei vielen Lehramts-Studenten zu hoch, vor allem im Praxissemester, das an Schulen verbracht wird. Ufuk Sen will diese Kritik nun durch Zeiterfassung durch die Studenten auf feste Fundamente stellen. Einige Erstsemester etwa, würden bis zu 52 Stunden die Woche an Lernaufwand verzeichnen, wenn sie alles genau so erledigen würden, wie die Lehrenden es verlangen.

Die Prorektoren: Dieses Problem sei den Prorektoren noch nicht bekannt. Sollten die Betreuer an den Schulen jedoch zu viel von den Studenten verlangen, müsse der Praktikumsrat ein Limit setzen. Nicht erlaubt sei es außerdem, wenn Studierende das Material, das sie in der präsenzfreien Corona-Zeit durcharbeiten mussten, nun zusätzlich zum Unterricht beackern sollen. Die PH versuche, die Arbeitsbelastung für die Studierenden „auf allen Ebenen auszubalancieren.“