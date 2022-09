Studenten stellen erstmals in der Galerie Weingarten aus

20 Kunststudenten der Pädagogischen Hochschule Weingarten sind auf einer Exkursion in Italien gewesen und stellen ihre Werke nun ab Sonntag, 18. September, in der Galerie Weingarten aus. Vermittelt hat ihnen den Raum ihr Kunstprofessor und Vorsitzender des Galeriebeirats, Martin Oswald. „La Grammadora“ heißt die Ausstellung – nach dem Gästehaus der Studierenden. „Die Bedingungen in Italien waren gerade zu ideal“, sagt Oswald, und schildert die Lage des Landhauses bei Bologna am Rand des Apenningebirges.

Gezeigt wird eine Auswahl von 50 Arbeiten mittleren Formats, entstanden sind insgesamt etwa 300 Werke. Am Sonntag, 18. September, wird die Ausstellung um 16 Uhr eröffnet, anschließend kann sie immer mittwochs von 10 Uhr bis 13 Uhr und sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr besucht werden. Die Studierenden übernehmen selbst die Aufsicht und stehen für Fragen zur Verfügung. Zum Abschluss soll es ein großes Kunstfest geben.