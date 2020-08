Studenten setzen sich für chancengerechte Bildung ein

Ein gelungener schulischer Übergang von der Grundschule zu einer weiterführenden Schule stellt die Weichen für den Weg in Studium, Ausbildung oder Beruf. Hier setzt laut Pressemitteilung der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) die Initiative „Weichenstellung“ für Viertklässler an. Diese unterstütze die Schüler beim Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Lehramtsstudenten der PH würden als Mentoren jeweils bis zu drei motivierte Schüler von der vierten bis zur sechsten Klasse fördern.

Die durch das Coronavirus bedingte Situation fordere alle Beteiligten im Mentoring-Programm. Dennoch stehen die Studenten mit den Schülern regelmäßig im Austausch – sei es am Telefon, per Chat oder mithilfe von Videokonferenzen.

Aufgrund des längeren Unterrichtsausfalls werde das Projekt nun auch in den Sommerferien fortgeführt. „In diesem Schuljahr lief vieles anders, was auch bei einigen Mentees des Projekts Unsicherheiten bezüglich ihres weiteren schulischen Werdegangs ausgelöst hat. Gerade jetzt benötigen die Kinder die kontinuierliche Unterstützung durch ihre Mentoren“, erklärt der Projektkoordinator der PH Weingarten, Florian Ewald. Einen Monat vor dem Lockdown hat die 22-jährige Elisa Dietterle als Mentorin bei „Weichenstellung“ begonnen und betreut seitdem zwei Fünftklässler aus Biberacher Gymnasien. „Ich habe erst einen meiner Mentees persönlich getroffen“, berichtet sie. Zunächst sei die Kontaktaufnahme schwierig gewesen. Dann habe sie „ganz altmodisch“ Briefe geschrieben. Dietterle studiert im sechsten Semester Lehramt für die Sekundarstufe 1. Sie treffe sich wöchentlich mit den Schülern per Video-Chat. Dabei unterstützte sie ihre Schützlinge bei den Hausaufgaben, helfe bei konkreten Fragen und die Schüler erzählten ihr, was sie gerade beschäftigt und wie sie mit der aktuellen Corona-Situation umgehen.

Die Freude am Lernen behalten, Lust am Lesen entwickeln und motivieren – das sind die Ziele, die Leonie Brenner für ihre beiden Schüler verfolgt, die die vierte Klasse in einer Grundschule in Laupheim besuchen. Die 19-jährige Studentin für Lehramt an der Grundschule trifft ihre Mentees ebenfalls per Video-Chat. Eine von Brenners Schülerinnen habe Angst vor dem Übertritt ins Gymnasium gehabt. „Durch das coronabedingte Homeschooling hat sie erlebt, dass sie auch eigenständig lernen kann und sie konnte die Erfahrung machen, dass sie es schafft“, so die Studentin.

Die Studenten unterstützen die Schüler bis zu vier Stunden in schulischen Angelegenheiten – Hilfe bei der Entwicklung überfachlicher Kompetenzen für die eigenständige Aneignung von Wissen und der fachlichen Kompetenzen vor allem in den Kernfächern Deutsch, Mathe und Englisch. Zudem unternehmen sie Exkursionen mit den Mentees. Ziel der Aktion ist es, junge Menschen zu stärken und chancengerechte Bildung zu ermöglichen. Die aktuelle Situation der Schulschließungen könne die bereits bestehende Bildungsungerechtigkeit weiter vergrößern. „Unser oberstes Ziel ist immer, dass die Kinder den Übergang an ihre neue Schule gut meistern, gut verarbeiten und am Ende ihrer Förderzeit in Rahmen von „Weichenstellung“ an ihrer neuen Schule gut angekommen sind“, berichtet Ewald. Vor ein paar Wochen habe er zufällig einen ehemaligen Mentee getroffen, der heute die achte Klasse besucht. Dieser habe zu ihm gesagt: „Ach ja, ,Weichenstellung’, das war eine schöne Zeit“.

Für Laura Eleanor Linder, Mentorin seit November 2019, ist „Weichenstellung“ eine gute Möglichkeit, Studium und Ehrenamt miteinander zu verbinden. Aktuell fördert sie zwei Mädchen und einen Jungen, die die fünfte Klasse eines Gymnasiums in Laupheim besuchen. „Dabei gehe ich von dem aus, was die Kinder brauchen und was sie interessiert“, betont Linder, die im fünften Semester Lehramt für Grundschule studiert. Auch sie treffe sich seit Mitte März mit ihren Mentees regelmäßig online. „Aber das funktioniert ganz gut und hat sogar den Vorteil, dass sie mir einen Blick in ihre eigene Lebenswelt ermöglichen“, stellt sie fest. Auch die Mentoren profitieren von der Aktion. „Für mich ist das Projekt eine Riesenchance, um in die Praxis einzutauchen“, sagt Dietterle. Anfangs dachte sie, dass es der herkömmlichen Nachhilfe ähnle. „Aber es ist viel mehr.“ Insgesamt 880 Mentees hätten bereits von dem Programm profitiert, davon 163 in Baden-Württemberg. Aktuell würden hier 66 Schüler von 22 Studenten unterstützt.