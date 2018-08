Studenten meistern ihr Krankenpflegeexamen

In dem ausbildungsintegrierten Studiengang Pflege erwerben die Studierenden des ZfP Südwürttemberg zwei Abschlüsse. Den ersten, das Examen zur Gesundheits- und Krankenpflege, haben nun acht Pflegestudenten erfolgreich absolviert, teilt das ZfP mit.

Unter tropischen Bedingungen fand nun die Zeugnisübergabe in den Räumen der Gesundheitsakademie Oberschwaben statt, an welcher der berufsqualifizierende Teil des Studiums absolviert wird. Diese ersten sechs Semester sind laut Mitteilung besonders praxisorientiert gestaltet. Die Studenten lernen an der Akademie und sind auf den jeweiligen Stationen im ZfP tätig. Nach weiteren drei Semestern an der Hochschule Ravensburg-Weingarten wird das Studium dann mit einem Bachelorabschluss „Pflege“ abgeschlossen.

Das ZfP Südwürttemberg gratuliert den Absolventen Eva-Maria Baur, Nicolai Merk, Beatrix Metzler, Jana Schiemann, Fabian Schoppenhauer, Judith Schuler, Julia Sonntag und Svenja Strobel. Ganz besonders hervorzuheben sei der Abschluss von Julia Sonntag, die alle drei Bereiche der Ausbildung mit „Sehr gut“ bestanden hat.