Studenten machen bei spannenden Projekten mit

Mehr als 150 Schüler sind zum Informationstag für Berufskollegs an die Hochschule gekommen. Die meisten von ihnen kamen von beruflichen Schulen in Ravensburg, Friedrichshafen und von der Eletronikschule Tettnang, einige waren aber auch aus dem Allgäu angereist, um sich über ihre Wunsch-Studiengänge zu informieren.

Lohnt es sich zu studieren? Welcher Studiengang ist der richtige für mich? Was verbirgt sich hinter den Studienabschlüssen Bachelor und Master? Wie viel Praxis kann ich schon während meines Studiums bekommen? Viele Fragen, die Professorin Zerrin Harth bei der Vorstellung der Hochschule beantwortete. „Studieren bedeutet, bei spannenden Projekten mitzumachen“, erklärt die Prorektorin für Diversity, Weiterbildung und Studentisches Leben den Schülerinnen und Schülern.

An der Hochschule gebe es viele Gelegenheiten, seine Talente und Interessen einzubringen: Zum Beispiel könne man sich neben dem Studium bei der studentischen Unternehmensberatung kreaktiv e.V. engagieren, mit den First Respondern Menschenleben retten oder beim Formula-Student-Team einen Rennwagen bauen.

Nach der allgemeinen Einführung teilen sich die Schüler in Gruppen auf und nutzen die Gelegenheit, mehr über die einzelnen Studiengänge an der Hochschule in Weingarten zu erfahren. Professor Ralf Stetter stellt den Jugendlichen die Studiengänge Fahrzeugtechnik und Maschinenbau vor. „Ein großer Vorteil hier an der Hochschule ist der enge Kontakt zwischen den Studierenden und Lehrenden“, so Stetter. Damit die Schüler Informationen aus erster Hand über das Studentenleben an der Hochschule erhalten, hatte Stetter zwei Studierende gebeten, von ihrem Alltag zu berichten und Fragen zu beantworten. So wollten die Schüler wissen, wie ein guter Einstieg ins Studium gelingt und welche verschiedenen Prüfungsleistungen es im Maschinenbaustudium gibt. „In den ersten beiden Semestern sollte man das Studium nicht zu locker angehen und sich rechtzeitig auf die Prüfungen vorbereiten“, rät Maschinenbaustudentin Heike Seltmann.

Im Anschluss gab es Gelegenheit, die Labore, in denen die Studierenden Praktikumsversuche durchführen, zu besichtigen und sich beim gemeinsamen Mittagessen in der Mensa zu stärken.

Die Veranstalter zogen ein positives Fazit und zeigten sich beeindruckt von den Schülern, die sich bereits im Vorfeld gut über die Angebote an der Hochschule Ravensburg-Weingarten informiert hatten und mit konkreten Fragen angereist waren.