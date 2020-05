Studenten helfen beim Deutschunterricht

Wer für sich und seine Kinder Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung der Aufgaben rund um den Deutschunterricht benötigt, kann sich mit der Pädagogischen Hochschule in Weingarten in Verbindung setzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Lehramtsstudenten der Arbeitsstelle für Lernschwierigkeiten im Schriftspracherwerb (Aliss) beraten online montags von 13 bis 14 Uhr. Donnerstags wird für jüngere Kinder eine Online-Vorlesestunde von 14 bis 15 Uhr angeboten, so das Schreiben weiter. Interessierte können sich per E-Mail an aliss@ph-weingarten.de melden