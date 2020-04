Stromausfall in rund 1300 Haushalten

- In Weingarten ist es am vergangenen Montag um 9.56 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Davon betroffen waren nach Angaben der Technischen Werke Schussental etwa fünf Minuten lang rund 1300 Haushalte und Firmen im nordwestlichen Teil Weingartens. Ursache war ein Kurzschluss an einem 20-kV-Mittelspannungskabel. Dadurch kam es zu einer Sicherheitsabschaltung im Stromnetz der TWS Netz. Der Bereitschaftsdienst der TWS Netz stellte die Versorgung durch das Umschalten auf andere Leitungen wieder her. Die betroffenen Kunden waren nach rund fünf Minuten wieder mit Strom versorgt.