Strobels Lädele in Weingarten feiert sein zehnjähriges Bestehen

Einst Schreibwarengeschäft dann Dornröschenschlaf, ist das Strobel-Lädele inmitten von Weingarten vor zehn Jahren zu seiner heutigen Bestimmung erwacht: Nostalgischer Kramladen mit Schwerpunkt Devotionalien, betrieben vom Förderverein Basilikamusik und dessen einstiger Frontfrau Iris Herzogenrath. Was in der Kasse landet, ist für gute Zwecke. Und ist gerade nicht Corona, ist das Lädele auch ein „Ort des Zuhörens“. Am 3. Dezember feiert der beliebt Mittwochsmarkt-Treff seinen zehnten Geburtstag.

Nostalgie pur

Dreht sich die Welt auch rasant, im Strobel-Lädele in der Karlstraße 8 ist die Zeit stehen geblieben. Nostalgie pur. Ob Ladenregale oder Sortiment, dazu Bullerwärme aus dem Holzofen. Und inmitten von Kruzifixen, Engeln, Kerzen, Heiligenbildern, Bibeln, Basilika-Grußkarten und handgefertigten Taschen lacht die Frau, die das Lädele zur Institution gemacht hat, zur beliebten Einkehr am Mittwochsmarkt: Iris Herzogenrath. Mit dem Bezug des Lädeles vor zehn Jahren endete für die einstige Vorsitzende des Fördervereins Basilikamusik das Fliegende-Händler-Dasein für die Rettung der Chororgel.

Erlös für gute Zwecke

Die „Weingärtnerin mit Leib und Seele“ ist Hans-Peter Strobel heute noch dankbar, dass er dem Förderverein seinen Laden, der einmal ein Schreibwarengeschäft war, kostenlos zur Verfügung gestellt hat für all den geschenkten Trödel der Leute, dessen Erlös guten Zwecken zugute kommt. Darunter auch dem Day-School-Projekt des Jugendclubs in Kenia und dem „Coffee Stop“ von Misereor. Alte Handys, Münzen, Briefmarken und Brillen werden zudem gesammelt und an gemeinnützige Organisationen weitergeleitet. Und nach der Schließung des Klosters vor zehn Jahren wurde das Lädele zum Ableger des Klosterladens mit geweihten Kerzen und Heiligblutöl im Angebot. Und auch für Messespenden muss man nicht auf den Martinsberg hoch.

Atmosphäre und Schwätzchen

Was die Besucher am Lädele, das nur mittwochs zur Marktzeit auf hat, aber besonders schätzen, das ist die herzliche Atmosphäre und das Schwätzchen, sei‘s mit Iris Herzogenrath oder, wenn sie mal nicht da ist, mit Silvia Weiss oder Reinhold Entress. Dieses Zeithaben und sich auch mal Dinge von der Seele reden können, macht das Besondere aus. Seit vier Jahren, und wenn nicht gerade Corona wütet, ist das Lädele im Übrigen ein offizieller „Ort des Zuhörens“, der von der Basilikagemeinde betrieben wird.

Zum Jubiläum hat Strobels Lädele ausnahmsweise mal am Donnerstag, den 3. Dezember geöffnet, und dann ganztags von 9 bis 18 Uhr. Für alle, die mittwochs nicht können und das sehr bedauern.