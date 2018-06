„Strickliesl“ beteiligt sich an bundesweiter Handarbeitsaktion

Das Geschäft „Strickliesl“ in Weingarten, das seit 2015 von Rosemarie Cacciatore geführt wird, beteiligt sich zum wiederholten Male an einer bundesweiten Aktion, zu der der Branchenverband Initiative Handarbeit am Tag der Deutschen Handarbeit – in diesem Jahr am 9. Juni – aufruft. Wie die Caritas mitteilt, sollen mit der Aktion „Komm ins Team Superheld“ viele Mitstreiter dafür gewonnen werden, sich mit Handarbeiten für Menschen zu engagieren, denen es finanziell nicht so gut geht. „Auch kleine Schritte können viel bewegen, wenn viele mitmachen“, sagt Rosemarie Cacciatore laut Caritas-Mitteilung.

Bereits in den vergangenen Jahren haben demnach viele fleißige Hände dafür gesorgt, dass ganze Körbe mit Handarbeitswaren für Kinder – von Mützen und Schals über Pullis und Jacken bis hin zu Kuscheltieren und Spieldecken – an den Weingartener Tafelladen CariSATT der Caritas Bodensee-Oberschwaben übergeben werden konnten. „Die liebevoll gestrickten und gehäkelten Handarbeitssachen fanden jedes Mal großen Anklang und reißenden Absatz“, sagt CariSATT-Leiterin Simone Prommer, die sich sehr über das Handarbeitsengagement freut. Auch in diesem Jahr hofft Rosemarie Cacciatore auf tatkräftige Unterstützung bei der Aktion „Handarbeiten für den Weingartener Tafelladen“.

Bis Ende September sollten die gefertigten Handarbeiten im Geschäft „Strickliesl“ abgegeben werden. Ob bunt, mit Mustern oder einfarbig, ob klein oder etwas größer – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wer Tipps für die richtige Wolle, ein passendes Strickmuster oder handarbeitlichen Rat sucht, kann selbstverständlich bei der „Strickliesl“ vorbeikommen.