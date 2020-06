Streit wegen Fahrrad eskaliert

Wegen eines Fahrrads sind laut Polizeibericht ein 51-Jähriger und ein 27-Jähriger am Samstag gegen 14 Uhr in der Wolfegger Straße in Weingarten in Streit geraten. Der Ältere forderte vom anderen ein Fahrrad zurück, welches er ihm vor einigen Tagen geschenkt habe. Mit einem Baseballschläger bewaffnet, hat der Ältere dann den Jüngeren aufgesucht, ging aber dann mit Fäusten auf ihn los, worauf der Jüngere sich mit Pfefferspray zur Wehr setzte.

Gegenüber den Beamten des Polizeireviers Weingarten stritt der 51-Jährige ab, einen Baseballschläger gehabt zu haben.

Als sie in seinem Zimmer nachschauten, fanden die Beamten Rauschgiftutensilien und eine Schreckschusswaffe.

Der Mann beleidigte währenddessen die Beamten aufs Übelste. Der Auslöser des Streits, das Fahrrad, wurde bis zur Klärung der Besitzverhältnisse sichergestellt.

Der Mann muss sich nun wegen Beleidigung und eines Drogendelikts verantworten.