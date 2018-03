Streit ums Grundstück: Weingartener will Stadt verklagen

Es ist eine komplizierte, ja geradezu moralische Frage. Wo hört das Privatinteresse auf, wann fängt das Gemeinwohl an? Genau mit solch einem komplexen Thema hat sich der Weingartener Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend beschäftigt. Dabei hat ein Grundstückseigentümer in der Friedhofsstraße sein Grundstück für einen hohen Geldbetrag verkauft. Doch nun funkt die Stadt Weingarten dazwischen und will – durch den mehrheitlichen Beschluss des Gemeinderats – von einem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Das würde für den Verkäufer Gerold Wachter Einbußen in Höhe von 64 000 Euro bedeuten. Doch das will er so nicht akzeptieren. Daher dürfte der Fall wohl vor Gericht landen. Oder aber es kommt zu einer Patt-Situation, mit der keiner der Parteien geholfen wäre.

Doch der Reihe nach: Bereits im Januar diesen Jahres verkauft Gerold Wachter sein Grundstück in der Friedhofstraße 17 an einen privaten Käufer, der an dieser Stelle nicht genannt werden möchte. Als Kaufpreis sind 180 000 Euro vereinbart. Auch wird das ganze notariell beurkundet. Doch da das Grundstück im Sanierungsgebiet VII liegt, hat die Stadt Weingarten die Möglichkeit, von einem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Das ist im Baugesetzbuch (BauGB) geregelt.

Begründet wird die Maßnahme in diesem Fall mit dem Allgemeinwohl. Nur mithilfe des Grundstückes könnten Parkplätze verlagert und damit das Sanierungsziel der Aufwertung der Grünstrukturen vor dem Zugang zum Kreuzbergfriedhof gewährleistet werden, heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadt Weingarten.

Und damit hätte Wachter grundsätzlich auch kein Problem. Er würde auch an die Stadt Weingarten verkaufen. Allerdings nur zu den 180 000 Euro, die er vom privaten Käufer erhalten hätte. „Wenn die Stadt zu diesem Preis einsteigt, kann sie es haben“, sagt Wachter. „Ansonsten hat sie Pech.“ Doch hält die Stadtverwaltung Wachters Preisvorstellungen für völlig überzogen. Schließlich diene das Grundstück nur als Lagerfläche. Der von Wachter geforderte Betrag liege 70 Prozent über dem Bodenrichtwert, der vom Gutachterausschuss der Stadt Weingarten – allerdings objektive und unabhängige Vertreter – im Dezember 2016 festgelegt wurde.

Zuschlag von zehn Prozent

An diesem will sich die Stadt auch für ihren Kaufpreis orientieren und bietet – inklusive einem zuzubilligenden Zuschlag von zehn Prozent – knapp 116 000 Euro.

Und doch würde die Stadt der Kauf deutlich günstiger kommen. Denn ein Großteil der Summe könnte durch Fördermittel aus dem Bund-Länder-Sanierungsprogramm „Soziale Stadt“ gedeckt werden. 60 Prozent würden dadurch übernommen werden, wodurch der Stadt gerade einmal Kosten in Höhe von 46 000 Euro entstehen würden.

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, ob die Stadt damit nicht einfach die Chance nutze, sehr günstig an ein Grundstück in zentraler Lage zu gelangen, entgegnet Verwaltungsdirektorin Sylvia Burg, dass man die die Parksituation entschärfen und die Grünstrukturen für das Allgemeinwohl aufwerten wolle. Auch das werde weitere Kosten verursachen. Man orientiere sich an den rechtlichen Vorgaben und habe die Pflicht, das Beste für die Kommune zu tun.

Prozess droht

Das sieht Wachter etwas anders. Auch er sieht sich im Recht und will dieses im Zweifel auch einklagen. „Das kommt fast einer Enteignung gleich“, sagt er. „Dann wird es wohl zu einem Rechtsstreit kommen.“ Über eine mögliche Klage möchte Sylvia Burg nicht sprechen. Doch hatte Oberbürgermeister Markus Ewald in der Sitzung am Montag bereits auf Nachfrage von Gemeinderat Wolfgang Pfau (CDU) gesagt: „Das ist ein Risiko, das wir sehen, aber das ist eher ein kleinere Problem. Er wusste, welche Ziele die Stadt verfolgt.“

Doch zunächst will Wachter den Schriftverkehr mit der Stadt abwarten und sich dann noch einmal mit seinem Rechtsanwalt absprechen. Sollte der ihm von einer Klage abraten, bleibt Wachter aber immer noch die Möglichkeit, das Grundstück überhaupt nicht zu verkaufen. Auch das sei für ihn kein Problem. Schließlich habe er eigentlich keine große Lust zu streiten und finanziell gebe es keine Notwendigkeit. „Ich bin nicht im Zugzwang. Ich muss es nicht verkaufen“, sagt Wachter. „Ich sehe das relativ entspannt.“