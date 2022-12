Bereits 88 Polizeieinsätze: Unglaublicher Nachbarschaftsstreit eskaliert in Weingarten

Einem Blitzlichtgewitter gleich zucken die Strahlen von mehreren Taschenlampen über den nächtlichen Dürerweg in Weingarten. Rund 20 Menschen filmen sich gegenseitig mit einem halben Dutzend Smartphones. Immer wieder werden Rufe laut, dann kommt die Polizei.

Was wie das Treffen zweier verfeindeter Straßenbanden aussieht, ist ein erbitterter Nachbarschaftsstreit, der seit Jahrzehnten tobt und jetzt seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Zahllose Anzeigen beider Parteien liegen der Polizei vor. Und: Eine der Hauptpersonen zog bereits bundesweites Interesse auf sich.

Viktor Bartel, Jürgen Hähnel und 18 weitere Bewohner des Dürerwegs, der Hoyerstraße und der Franz-Beer-Straße haben sich vor wenigen Monaten zusammengetan, bis zu 40 weitere Menschen in der Nachbarschaft sind offenbar betroffen. Wovon? Von Ärger mit Familie W., bestehend aus Vater, Mutter und den beiden Töchtern Mitte 20.

88 Einsätze der Polizei im Zusammenhang mit Familie W.

„Abstand! Halten Sie Abstand!“ Breitbeinig steht eine der Töchter da, eine Hand wie zur Abwehr ausgestreckt, mit der anderen das filmende Smartphone in der Hand. Ihre Eltern tragen Stirnlampen und jeweils zwei große hellleuchtende Lampen in den Händen, mit denen sie die anderen Anwesenden blenden. So sieht das manchmal gleich an mehreren Abenden in der Woche aus, auch die Polizei rückt laut Hähnel mindestens einmal im Monat an. „Im Oktober waren drei Streifenwagen mit sechs Polizisten hier im Einsatz“, weiß er.

Die zahlreichen Einsätze bestätigt das Polizeipräsidium Ravensburg. Ab 2011 kam es im Zusammenhang mit der Familie W. zu mindestens 88 registrierten Einsätzen, bei denen die Polizei Weingarten vor Ort war. Im Jahr 2022 waren es bislang mindestens 20 Einsätze. „Mich reut es, dass ich nicht vor Jahren weggezogen bin. Wegen denen ziehen viele hier weg“, sagt ein 79-jähriger Nachbar, der seit 40 Jahren im Dürerweg lebt. Seit rund 20 Jahren tut das auch Familie W. Seitdem macht sie den Nachbarn das Leben zur Hölle, sagen die Anwohner.

Familie W. spricht von Morddrohungen gegen sie

Der Vorwurf: Familie W. beleidige sämtliche Nachbarn und wittere überall einen Gesetzesverstoß zu ihrem Nachteil. Sie würden beispielsweise versuchen, das Grillen zu verbieten, Kinder sollten sich nicht auf der Straße, sondern nur auf Spielplätzen aufhalten. Zudem würden alle Autofahrer beschimpft, die auf einem der beiden Privatwege, die sich jeweils vor und hinter den Häusern befinden, be- und entladen. Die Wege dürfen von allen Bewohner zu gleichen Teilen genutzt werden.

Die Familienmitglieder kontrollieren die Straße in Schichten und filmen und fotografieren jede Bewegung anderer, sagen die Anwohner. „Wenn Handwerker kommen, werden die immer belehrt und belästigt“, so Viktor Bartel. Der Familienvater ist einer der Hauptkontrahenten von Familie W.

Ihm werfen sie unter anderem Alkohol- und Drogenmissbrauch, sexuelle Belästigung sowie Morddrohungen gegen sie vor. Die „Schwäbische Zeitung“ hatte Einsicht in die entsprechenden Dokumente. Bartel: „Die haben bei einigen von uns die Arbeitgeber angerufen und schädigen dort unseren Ruf, indem sie Unwahrheiten behaupten.“

Nachbarin: „Wir haben hier keine Lebensqualität mehr.“

Schließlich fand sich die Gruppe Nachbarn zusammen, um sich „nicht unterbuttern zu lassen. Etwas anderes fällt uns nicht mehr ein“, so Hähnel. Und so finden sich die Nachbarn häufiger im Dürerweg ein, um ihn hoch und runter zu laufen – eine Gegenprovokation, ganz in dem Wissen, dass das den Unmut der Familie W. erregt.

Auch einen Brief an die Polizei hat eine Familie aus dem Dürerweg verschickt. Darin heißt es unter anderem: „Wir fühlen uns sehr bedroht, denn sie greifen uns in unserer Privatsphäre an und belästigen zudem nicht nur uns, sondern auch fremde Menschen.“ Hähnel ergänzt: „Wir sind nicht an die Polizei und die Presse herangetreten, um uns zu rächen. Wir suchen jemanden, der uns einen Rat geben könnte, wie wir verfahren sollen.“

Seit etwa einem Jahr hätten die Auseinandersetzungen zwischen den Parteien stark zugenommen. Eine Nachbarin sagt: „Wir haben hier keine Lebensqualität mehr.“ Auch ein neuer, 21-jähriger Bewohner im Dürerweg, hat sich der Nachbargruppe angeschlossen. „Es ist sinnlos, mit Familie W. zu reden. Sie hören nicht zu“, erzählt er.

Haltlose und teils sehr wirre Anschuldigungen

Ganz aktuell hat Familie W. bei der Polizei erneut ein ganzes Bündel von Anzeigen mit Videoausschnitten und Bildern gegen ihre Nachbarn abgegeben. Auch gegen einige Beamte des Polizeireviers Weingarten erhob Familie W. in den Jahren 2018 und 2019 „zahlreiche wenig substanziell belegte Vorwürfe“, so die Polizei. Diese wurden nach Prüfung vollumfänglich abgewiesen.

Die Polizei hat den Eindruck, dass sich die Familie regelmäßig als Opfer darstellt, vor allem wenn etwas nicht nach ihren Vorstellungen läuft. Die einschreitenden Beamten würden dann unter anderem in Schreiben an die Staatsanwaltschaft „regelmäßig mit haltlosen und teils auch sehr wirren Anschuldigungen überzogen“. Im Kern behaupte Familie W., dass man ihnen als brave Bürger keinen staatlichen Schutz gewähren würde.

Zu Vater W. gibt es eine Vorgeschichte, die bundesweit durch die Presse ging. Der heute 55-jährige Diplom-Verwaltungswirt war im Jahr 2004 zum Bürgermeister einer kleineren schwäbischen Gemeinde gewählt worden. Unter anderem die „Süddeutsche Zeitung“ hatte darüber berichtet, wie er zu Beginn seiner Amtszeit zunächst eine Gehaltserhöhung forderte und dann die örtliche Waschanlage nutzte, ohne zu bezahlen. Das stehe ihm als Bürgermeister zu, hatte er dem Betreiber mitgeteilt.

Schnell gab es Streitigkeiten zwischen dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. In der Gemeinde vermutete man, dass Familie W. einer Sekte angehört, denn in der Freizeit waren sie stets weiß gekleidet, so schrieb es die „Süddeutsche Zeitung“. Die Kinder kamen mit zu den Sitzungen des Gemeinderates. W. war damals immer wieder monatelang krank, berichtete auch die „Stuttgarter Zeitung“. In dieser Zeit hat W. bereits in Weingarten gelebt. Es kam so weit, dass der Gemeinderat den Rücktritt des Bürgermeisters forderte, der wiederum den Gemeinderat zum Rücktritt aufforderte.

Familie W. will sich zum Fall nicht äußern

Schließlich gab es einen Prozess gegen W., schrieb unter anderem die „Badische Zeitung“. Wegen Vorteilsannahme, Verwahrungsbruch und Verrats von Dienstgeheimnissen musste W. 7500 Euro Strafe zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er Briefe an Gemeinderäte und die Kommunalaufsicht nicht weitergeleitet, sondern zerrissen hat. Für eine Amtsenthebung reichte das jedoch nicht. Das Landratsamt Reutlingen setzte es 2008 schließlich durch, den Mann mit 41 Jahren mit der Begründung Dienstunfähigkeit in den vorzeitigen Ruhestand zu versetzen.

Zum aktuellen Fall wollte sich die Familie W. nicht äußern und verwies die Redakteure aus zwei Fenstern heraus ruppig der Straße. Nicht