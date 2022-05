Streit führt zu Tätlichkeiten

Offenbar wegen eines laufenden Motors an einem abgestellten Fahrzeug sind ein 72-Jähriger und ein 82 Jahre alter Mann am Donnerstagvormittag laut Polizeibericht in einem Wohngebiet im Osten von Weingarten aneinandergeraten. Nachdem der Ältere den Jüngeren aufgefordert hatte, den Motor abzustellen, geriet der 72-Jährige offenbar so in Rage, dass er den 82-Jährigen an den Oberarmen gepackt und so wuchtig zurückgestoßen haben soll, dass dieser rücklings auf die Straße fiel. Gegen den 72-Jährigen ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.