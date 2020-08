Streichquartett gibt ein Konzert in Weingarten

Das Projekt „Weingartner Tage für neue Musik“ bringt am Samstag, 29. August, das Arditti Quartet aus London in die Aula der Pädagogischen Hochschule. Das Streichquartett sei das renommiertes für Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, heißt es in der Ankündigung. Damit werde ein Beitrag zum Friedrich-Hölderlin-Jahr geleistet. Der Dichter wurde vor 250 Jahren in Lauffen am Neckar geboren.

Auf dem Programm des Arditti Quartet stehen mit „Fragmente – Stille, An Diotima“ und „Mnemosyne – Hölderlin lesen IV“ die Werke zweier Komponisten der zeitgenössischen Musik – Luigi Nono und Hans Zender. Für Hans Zenders „Mnemosyne“ für Frauenstimme und Streichquartett kehre Salome Kammer nach Weingarten zurück. Sie hatte bei den Weingartener Tagen für Neue Musik 2011 bereits als Mystikerin in einem Werk von Brice Pauset mitgewirkt. Dem Konzert geht ein Vortrag des Hölderlin-Experten Professor Roland Reuß aus Heidelberg voran.

Da die Werke von Luigi Nono und Hans Zender eine eher intime Aufführungssituation verlangen, beeinträchtigen die pandemiebedingten Beschränkungen zumindest nicht das Konzerterlebnis, so die Organisatoren. Allerdings sei das Kartenkontingent beschränkt. Vorbestellungen sind notwendig.

Karten gibt es für 30 Euro (für Mitglieder des Förderkreises der Weingartener Tage für Neue Musik 26 Euro) unter www.weit-weingarten.de/konzert-hölderlin oder unter Telefon 0151/29501659. Paare, die ihre Tickets über einen Namen bestellen, dürfen im Konzert beisammen sitzen. Am Platz kann der Mundschutz abgenommen werden. Das Konzert findet in Kooperation mit der Stadt Weingarten, der Pädagogischen Hochschule sowie mit Unterstützung der Hans-und-Gertrud-Zender-Stiftung und der Kreissparkasse Ravensburg statt.