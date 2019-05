Streetworkerin im Bereich Migration & Integration tritt Stelle an

Um etwaige Folgen gesellschaftlicher Marginalisierung abzufedern, die Entwicklung von Migranten und Flüchtlingen zu fördern und deeskalierend an potentiellen Konfliktstellen aufzutreten, komplettiert Semra Yilmaz seit Anfang Mai das Team der städtischen Migrations- und Integrationsarbeit. Laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zählen zu den Tätigkeitsschwerpunkten der staatlich anerkannten Erzieherin unter anderem die aufsuchende Sozialarbeit im Tätigkeitsfeld Streetwork, die Einzelfallbetreuung von Personen mit Migrations- und Fluchthintergrund in besonders schwierigen Lebenslagen, das lebensweltorientierte Erarbeiten von Möglichkeiten der Problembewältigung sowie Krisenintervention und Konfliktmanagement. Neben ihrer langjährigen Berufserfahrung als Erzieherin konnte die 37-Jährige durch ihre vielseitigen Erfahrungen in der Integrationsarbeit in Weingarten überzeugen. Über drei Jahre leitete sie den Kulturverein InKultuRa, ist seit 2017 bei der Fach- und Koordinierungsstelle „Demokratie leben!“ beschäftigt und führt aktuell nebenberuflich ein Bestärkungsprogramm für geflüchtete Frauen durch, so der Pressebericht. Foto: Stadtverwaltung