Stream: Ein besonderer Blutfreitag in Weingarten

Der Blutritt in Weingarten mit knapp 2500 Pferden kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinde. Dennoch gibt es Feierlichkeiten - und die können Zuschauer am Blutfreitag ab 7 Uhr im Internet verfolgen.

+++ Hier geht es direkt zum Live-Stream +++

Die Heilig-Blut-Reliquie wird auf dem abgesperrten Vorplatz der Basilika an Dekan Ekkehard Schmid übergeben — und das Geschehen live auf der Plattform Youtube übertragen. Im Anschluss wird ein Festgottesdienst mit nur wenigen zugelassenen Feiernden gezeigt.

Danach legen wenige Reiter mit der Reliquie aber auch in diesem Jahr eine kurze Strecke zurücklegen.