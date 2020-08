Straßentheater lässt Hinterhofspektakel zum Erfolg werden

Am dritten und letzten Samstag haben die Straßentheater-Gruppe PasParTout, der Liedermacher Thomas Linder und die Multiinstrumentalisten Alberto & Nice den Sommernachmittag beim Hinterhofspektakel in der Linse zum erfrischenden Erlebnis gemacht. Linse-Veranstaltungsmacher Markus Zink ist glücklich über den Verlauf der Veranstaltungstage in der Tradition der Umsonst-&-draußen-Reihe.

Dass die Straßentheater-Gruppe PasParTout sehenswert ist, hat sich herumgesprochen. Am 1. August hatte sie mit „Ratata – die Rattenfanfare“ das Publikum in ihren Bann gezogen. Seit mehr als 25 Jahren ist die in Bergatreute verortete Gruppe PasParTout mit ihren Theaterproduktionen unterwegs und gastierte in über 20 Ländern. Jetzt trafen neugierige und erwartungsvolle Blicke auf drei als Hühner verkleidete Bühnenkünstler. Mit Blasinstrumenten und Netzstrümpfen ausstaffiert, führten sie das Publikum mit ihrem Stück „Cock-Tales“ von einer prickelnden Überraschung zur anderen. Sie imitierten, improvisierten und spielten mit der Vergleichbarkeit von Huhn- und Menschenleben. „Ich wollt ich wär ein Huhn“ bekam extra Applaus. Die drei Spieler, Saxofone und Klarinette, überzeugten aber auch mit ihrem schwungvollen Tango und einem feinen, klassischen Duett.

Stimmvolumen und poetische Wortkunst

Ein kühles Lüftchen wehte über die Köpfe, als der Westallgäuer Liedermacher Thomas Linder auftrat. Mit seiner Folkband „Brekkies Inn“ hatte er am 1. August den Abend gestaltet. Jetzt aber alleine, nur von Gitarre und Mundorgel begleitet, beeindruckte er mit Stimmvolumen und poetischer Wortkunst. Seine Balladen verlangten Aufmerksamkeit, wollte man den Faden nicht verlieren, denn sie sind labyrinthisch wie das Leben: „I weiß nur, dass i in Pfärrich wohn.“ Das Lied sei ihm in Mexiko eingefallen, verriet der 1969 in Wangen geborene Liedermacher, Schnapsbrenner, Bauer, Maler, Dichter, Musiker und Winzer mit Familie, der auf einem 500 Jahre alten Einödhof wohnt. Seine Lieder erzählen von Esel und Geißbock, von Feuer und Wasser, Glücksmomenten und Leidenschaft. Sie necken, verführen zum Träumen, wissen von weiten Landschaften und Lebensweisheiten: „Die Welt isch so kloi, überall bisch dahoi.“

Markus Zink lobt das Ministerium

In der Linse wechselten die Gäste. Mit seinen rund 40 Plätzen fand das Hinterhoftheater immer in zwei Blöcken statt, um 16 und um 18 Uhr. Die Spätvorstellung ging diesmal mit dem anarchischen Duo Alberto und Nice bis in die Nacht. „Schon vor der Corona-Pandemie war das Programm für den Stadtgarten geplant gewesen“, berichtete Linse-Mitarbeiter Markus Zink. Die meisten der 25 Veranstaltungen seien auf nächstes Jahr verschoben, neun konnten aber über als Hoftheater über die Bühne gehen. Eigentlich sei das eine Künstlerhilfe. „Das Ministerium macht wirklich viel, die geben alles“, so Zink. Der Kultur-Sommer wird vom Land Baden-Württemberg, Ministerium Wissenschaft, Forschung, Kunst und von der Kreissparkasse Ravensburg unterstützt. Im Unterschied zu den Kinovorführungen in der Linse waren die Open-Air-Spektakel gut besucht.