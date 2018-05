Straßenbeleuchtung fällt flächenhaft aus

Zum wiederholten Male hat es am vergangenen Wochenende in Weingarten Probleme mit der Straßenbeleuchtung gegeben. So wurde in der Facebook-Gruppe „Weingarten Live“ mehrfach dokumentiert, wie ganze Straßenzüge – sowohl am Freitag- wie auch am Samstagabend – unbeleuchtet sind. Auch die Basilika, üblicherweise gut beleuchtet, verschwand in der Dunkelheit. Die Stadtverwaltung Weingarten bestätigte am Montag auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, dass seit dem Wochenende „Störmeldungen aus dem Bereich Haldenweg / Weiherweg / Bauernjörgstraße / Baienfurter Straße / Kurze Straße sowie aus der Richtung Abt-Hyller-Straße und Heinrich Schatz Straße“ eingegangen seien.

„Die städtischen Elektriker sind seit heute Morgen auf Fehlersuche um das Problem zu beheben“, teilte die Pressestelle schriftlich mit. Da die Leitungen teilweise recht alt seien, sei die Lokalisierung von Fehlern und Störungen recht aufwendig. „Durch den flächenhaften Ausfall der Beleuchtung geht der Baubetriebshof derzeit von einem Kabelschaden aus“, hieß es hinsichtlich der Ursache. Ein großflächiger Stromausfall konnte im übrigen von den Technischen Werken Schussental (TWS) ausgeschlossen werden. „Bei der TWS Netz wurde weder am Freitag- noch am Samstagabend ein Stromausfall in Weingarten gemeldet“, sagte TWS-Pressesprecherin Brigitte Schäfer auf Anfrage.