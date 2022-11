Stimmungsvolle Adventszeit in Weingarten

Die Vorweihnachtszeit verleiht der Stadt immer einen ganz besonderen Charme. Strahlende Lichtpunkte, Schaufensterdekorationen, liebevoll geschmückte Bäume und klangvolle Weihnachtsmusik stimmen auf das nahende Weihnachtsfest ein. „Verschiedene Veranstaltungen und angenehme Verweilmöglichkeiten sollen die Menschen entschleunigen“, schreibt das Stadtmarketing Weingarten in einer Pressemitteilung.

Zu den Attraktionen zählen der Adventsmarkt mit begehbarem Adventskalender. Das Ladenzentrum der Unteren Breite bietet in diesem Jahr wieder den Rahmen für den zweitägigen Adventsmarkt mit begehbarem Adventskalender. Am Freitag, den 25. November, von 15 bis 20 Uhr und am Samstag, 26. November, von 9 bis 12.30 Uhr verwandelt sich das Ladenzentrum in der Unteren Breite in ein kleines Weihnachtsdorf mit Kinderkarussell, Adventsmarkt und Weihnachtsmusik. Am 1. Dezember heißt es dann zum ersten Mal „Türchen öffne dich“ beim begehbaren Adventskalender.

Einen Besuch wert sind auch der Adventsmarkt im Schlössle und das Adventsfeuer im Integrationszentrum Weingarten. Am Sonntag, 27. Dezember (1. Advent), findet im Schlössle von 11 bis 17 Uhr wieder der beliebte Adventsmarkt statt. Das Team des Integrationszentrums lädt am Integrationszentrum, Liebfrauenstraße 25 am Sonntagnachmittag, 27. November, in seinen Garten ein. Von 13 bis 17 Uhr wird an der Feuerschale frisches Stockbrot zubereitet. Für Kinder wird es ein Bastel- und ein Märchenvorleseangebot.

Beliebt ist auch der traditionelle Nikolausmarkt. Mehr als 40 Hütten und Stände rund um den Löwenplatz laden vom 1. bis 4. Dezember bereits zum 42. Mal zum Bummeln und Verweilen ein. Das Angebot an Kunsthandwerk, die Vereine sowie Weingartens Partnerstädte mit ihren regionalen Spezialitäten machen den Nikolausmarkt zum beliebten Treffpunkt. Die kleinen Marktbesucher freuen sich über einen Streichelzoo, die wärmende Feuerschale zum Stockbrotbacken und den Besuch des Nikolauses.

Außerdem steht in der Adventszeirt „D’Almhütte“ am Stadtgarten. Sie ist geöffnet von Mittwoch bis Samstag bis 24. Dezember jeweils von 17 bis 23 Uhr, samstags auch schon ab 15 Uhr. Reservierungen für Weihnachtsfeiern sind unter www.weingarten-in.de möglich.

Ab Samstag, 26. November sind sie auch die Weihnachtstaler wieder in zahlreichen Geschäften erhältlich. Diese werden in der gesamten Vorweihnachtszeit an die Kundinnen und Kunden des Weingartener Einzelhandels als Dankeschön für den Einkauf verschenkt. Dank zahlreicher Unterstützer warten jeweils 16 attraktive Gewinne von weit über 1000 Euro bei jeder Einzelziehung.