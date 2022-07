Stimmungsvolle Abschlussfeier der Realschule Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In feierlichem Rahmen erhielten 97 Schüler der Realschule Weingarten ihre Abschlusszeugnisse. 15 Neuntklässler freuten sich über den Hauptschulabschluss, 82 Zehntklässler nahmen stolz die Zeugnisse der Mittleren Reife entgegen. Das Trommlerkorps, das Schulorchester, eine Klavierspielerin und ein Rocker am E-Bass sowie eine Tanzgruppe umrahmten die Redebeiträge. Neben dem Dank an die Lehrer, Eltern, Sekretärinnen und Hausmeister wurde in allen Reden das Lernen betont, das sich in den letzten beiden Jahren sehr verändert hat. Rektorin Melita Paul machte deutlich, dass Corona eine Menge Selbstdisziplin gefordert habe. Die Elternvertreter hoben die Stärke der Realschule Weingarten hervor, mit individualisiertem und digitalisiertem Lernen den Schülern wichtige Skills zu vermitteln. Für Schmunzeln sorgten Lehrerzitate der Schülersprecher. Das Gefühl des Abends fassten die souveränen Moderatorinnen nach der Zeugnisausgabe durch die Klassenlehrer zusammen: „Wir haben es geschafft!“

Schulbeste Realschülerin mit einem sagenhaften Schnitt von 1,0 war Maya Hafner (10b), Jahrgangsbester der Hauptschulabschluss-Absolventen war Gabriel Abraham (9c).