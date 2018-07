Sternsinger sammeln 30 000 Euro

150 Kinder und Jugendliche aus Weingarten zogen Anfang Januar bei eisigen Temperaturen unermüdlich von Haus zu Haus. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Über 30 000 Euro sammelten die eifrigen Sternsinger der drei Pfarrgemeinden Hl. Geist, St. Maria und St. Martin in Weingarten und helfen damit notleidenden Kindern in den Entwicklungsländern. Nicht nur die durch Landminen verletzten Kinder in Kambodscha – das Zielland der diesjährigen Aktion –, sondern auch Straßenkinder, Aidswaisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser, Nahrung und medizinische Versorgung fehlen, die in Kriegs- und Krisengebieten, in Flüchtlingslagern oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen, werden mit den Mitteln der Sternsingeraktion unterstützt. Das Engagement der kleinen Könige in Deutschland lindert die Not der Kinder rund um den Globus. Weitere Infos gibt’s unter

www.sternsinger.de.