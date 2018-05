Stefan Uhls Ziel ist Hawaii

Eine Verletzung nach einem Radunfall hat Stefan Uhl 2016 einen Strich durch seine sportlichen Ziele gemacht. Der Triathlet aus Weingarten wollte damals schon die Qualifikation für den Ironman auf Hawaii schaffen. Nun will es der 37-Jährige in diesem Jahr schaffen. Den ersten Belastungstest auf Mallorca hat Uhl gleich einmal mit einer Bestzeit abgeschlossen.

Mitte Januar 2018 sagte sich der Weingartener: „Ich brauche wieder Sport.“ Doch als Selbstständiger gar nicht so einfach. „Es ist ein Balanceakt zwischen Sport und Firma“, gibt Stefan Uhl zu. Denn der 37-Jährige hat sich nicht etwa dem Tennis oder dem Fußball verschrieben, sondern dem Ausdauersport. Das ist sehr trainings- und zeitintensiv. Doch Uhl fand einen Weg zwischen Büro und Sport. Schließlich hat er auch ein großes Ziel im Kopf. Der Weingartener möchte einmal in seiner Sportlerkarriere auf Hawaii starten. In der Altersklasse 35 bis 39 will er am 13. Oktober den legendären Ironman absolvieren.

Auf dem Weg dorthin war der 70.3-Triathlon auf Mallorca die erste Etappe. Für die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen benötigte Uhl 4:40,57 Stunden. Seine bisherige Bestzeit unterbot Uhl um rund sieben Minuten. „Mein Ziel waren 4:44 Stunden, mit dem Rennen bin ich sehr zufrieden“, berichtet der Weingartener.

Die zweite Etappe Richtung Hawaii ist am Sonntag der 70.3-Triathlon im Kraichgau. Dort starten zahlreiche Profis – und auch das Ziel von Uhl ist ambitioniert. „Wenn alles passt, will ich die 4:35 Stunden schaffen.“ Neben all dem sportlichen Ehrgeiz will Uhl den Wettbewerb am Sonntag aber auch dafür nutzen, ein bisschen mit der Ausrüstung zu spielen und Dinge auszuprobieren. Denn der richtige Härtetest – und die Qualifikation für Hawaii – folgt beim Ironman Frankfurt am 8. Juli. Dann geht es über die Distanzen, die auch auf Hawaii gefordert sind: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer laufen.

Eine Zeit von rund 9:10 Stunden braucht Uhl wohl, um sich in seiner Altersklasse für Hawaii zu qualifizieren. „Viele sagen, dass es eigentlich unmöglich ist.“ Aber Uhl liebt die Herausforderung. Und er hat ein Video von Sebastian Kienzle aus Hawaii gesehen. „Das hat mich dann gereizt, das Unmögliche zu versuchen“, sagt Uhl. Sollte es in Frankfurt nicht mit der Qualifikation klappen, hätte Uhl am 29. Juli in Hamburg noch eine zweite Chance. „Ich will es aber in Frankfurt schaffen.“ Den Trip nach Hawaii hat der 37-Jährige aber noch nicht gebucht. „Es wäre ein Traum, beim 40. Ironman dabei zu sein“, sagt Uhl. Wenn nicht, würde für ihn aber keine Welt zusammenbrechen. Den Sport würde er auch dann weiter brauchen.