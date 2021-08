Stefan Debeur spielt an der Orgel bearbeitete Stücke von Bach

Das nächste Konzert der Reihe „Internationale Orgelkonzerte“ an der Gabler-Orgel findet am Sonntag, 15. August, 16 Uhr in der Basilika Weingarten statt. Es dauert etwa eine Stunde. Die Eintrittskarten kosten zehn Euro uns sind ab 15.15 Uhr in der Vorhalle erhältlich. Vor dem Konzert findet coronabedingt keine Kirchenführung statt.

Es erklingen als Uraufführung Bearbeitungen von vier Werken Johann Sebastian Bachs sowie eine Auswahl kurzer Kompositionen von Marcel Dupre, dessen 50. Todestag in diesem Jahr ansteht. Außerdem das Adagio von Albinoni in einer völlig neuen Bearbeitung. An der Gabler-Orgel wird Stephan Debeur zu hören sein.