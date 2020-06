Start beim Projekt „HeimatKiste“

Geplant war der Start des Projekts „HeimatKiste“ des Integrationszentrums Weingarten schon im März. Doch wie so vieles konnte auch dieses Projekt laut Pressemitteilung aufgrund der Corona-Pandemie erst später und anders als geplant begonnen werden. Die „Heimatkiste“ seien Hochbeete, die Einheimische und Zugewanderte entsprechend ihren Ideen, ihrem Geschmack und ihrer Küche mit ihren Lieblingsgemüsesorten für ein Gartenjahr bepflanzen würden.

Obwohl immer nur maximal zwei Familien im Garten des Integrationszentrums zusammenarbeiten dürften, hätten erste Kontakte geknüpft und Ideen ausgetauscht werden können, berichtet Gabriele Rahim, die verantwortlich für die Durchführung des Projekts ist. Die zwölf Hochbeete, für die die Wangener Firma Beckmann einen Rabatt gewährt habe, seien in Teamarbeit zusammengeschraubt und mit Reisig, Ästen, Kompost und schließlich Erde befüllt worden.

Gemeinsame Begegnungen

Als die Hochbeete dann fertig gewesen seien, hätte sich die Frage gestellt, welche Pflanzen gut in einem Hochbeet gedeihen und auch für die relativ späte Pflanzzeit noch geeignet seien. Dazu habe an einem Nachmittag Andrea Bäurle, eine Gärtnerin aus Amtzell, hilfreiche Tipps und Anregungen gegeben. Anschließend hätten die Familien mit gegenseitiger Unterstützung Pflanzen – größtenteils auf dem Wochenmarkt in Weingarten – gekauft. Es seien aber auch exotische Kräuter und Gemüsesorten aus den jeweiligen Heimatländern gesät worden. Ob diese hier wachsen und vor allem wie sie schmecken, werde für alle Beteiligten spannend werden, so die Caritas.

Rund um die „Heimatkisten“ werde es im Laufe des Jahres noch weitere Aktionen geben, bei denen sich alle Beet-Paten noch besser kennenlernen würden. Die Beteiligten hofften, dass aus den ersten Bekanntschaften kräftige Pflanzen und schöne gemeinsame Begegnungen werden. Das Projekt „HeimatKiste“ wird vom Ministerium für Soziales und Integration im Rahmen des Förderaufrufes 2019 „Integration vor Ort – Stärkung kommunaler Strukturen“ gefördert und von der Caritas Bodensee-Oberschwaben durchgeführt.