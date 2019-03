Starke Musik für die große Leinwand

Großes und ein wenig anderes Publikum im KuKo am Freitagabend, viele junge und mitteljunge Gäste, die spürbar mitgingen. Man hätte den Abend „A tribute to John Williams“ neudeutsch auch „WPR goes Hollywood“ nennen können, denn die Württembergische Philharmonie, ein vielfach ausgezeichnetes Orchester, ist mehr durch Aufführungen klassischer Musik und Musik des 19. Jahrhunderts bekannt.

Dass man an diesem Abend etwas hören konnte, was sonst nirgends gespielt wird, war dem Interesse des Kulturamtes Weingarten zu verdanken, und dass ein Konzert wie dieses möglich wurde, kam durch die Begeisterung des seit 2017 amtierenden Dirigenten, des aus Chicago stammenden Fawzi Haimor. Denn die Aufführung von Werken eines noch lebenden Komponisten würde normalerweise gigantische GEMA-Gebühren für den 1932 geborenen John Williams bedeuten, der für so gut wie alle Hollywood-Blockbuster-Filme und für Steven Spielberg die Musik komponiert hat.

Jeder kennt bestimmte Tonfolgen dieser Filmmusiken und reagiert, wenn er zum Beispiel die Eingangsfanfaren zu Star Wars hört, mit inneren Bildern im Kopf. Aber erst einmal war zur Begrüßung der Marsch aus „Superman“ dran, der auch mit den für Williams typischen Fanfaren beginnt. Überhaupt war schon der Aufmarsch des Orchesters großartig, mit fünf Kontrabässen, Harfe und Celesta, großen Bläsersätzen, sechs Perkussionisten für alles an Perkussion, was möglich war, vom großen Gong bis zu den Röhrenglocken - das allein schon eine Bühnenshow.

Nach „Superman“ griff Fawzi Haimor – eine erfreuliche Erscheinung mit dynamisch-eleganter Dirigiergestik – zum Mikrophon und sprach in passablem Deutsch einige einführende Worte zum Programm. John Williams sei für ihn einer der Größten und eines seiner Lieblingsthemen seien „Jurassic Park“ und aus dem Spielberg-Film „München“ von 2005 das berührende Thema „A Prayer for Peace“. Das Thema des 1993 spektakulären Science-Fiction-Horror-Films über lebende Dinosaurier jedoch überraschte mit einer höchst eingehenden Melodik, suggestiv-emotional und sehr seltsam, wenn gleichzeitig vor dem geistigen Auge die Filmbilder hochsteigen. Mit dieser Filmmusik hat Williams wohl die innige Liebe zu den Dinos weltweit in Gang gesetzt, könnte man schließen. Denn diese Musik, auch die weitere zu „E. T.“, dem rührend glubschäugigen Außerirdischen, den sich doch jeder als Gefährten wünschen würde, ist immer wieder von starken Gefühlen geprägt. Auch in den Stücken „Flight to Neverland“ aus dem Fantasy-Film „Hook“ von 1991 oder dem „Harry Potter“-Film „Der Stein der Weisen“ von 2001 gibt es viele lyrische Momente.

Natürlich ist die Musik als Verstärkung des Visuellen immer manipulativ: vom Martialischen zum Heroischen, von Ruhe zu Dramatik, vom Heimeligen bis zum Bedrohlichen reicht die Spannbreite. Dafür braucht Williams auch ein Riesenorchester mit allen möglichen Klangfarben, welche die Württembergische Philharmonie präzis und temperamentvoll ausleuchtete. Es war einfach große „Leinwand“ für die großen Themen des Hollywood-Kinos – und die ewig menschlichen. Aber aufgeführt in dieser Qualität und Intensität erhielt diese Musik – jenseits von Film-Background und CD-Konserve – tatsächlich eine weitere Dimension, 3D-Musik eben. Der Dirigent ließ es sich zum Schluss nicht nehmen, ging durchs Orchester und hieß die einzelnen Gruppen und Solisten aufstehen und den Applaus entgegen nehmen - und er dachte wirklich an alle, eine sympathische Geste, die sich einprägt. Der Beifall war gigantisch: viele standen, Jubel, Trampeln - nach dieser üppigen Aufführung waren alle auch ohne Zugabe restlos zufrieden.