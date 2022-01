Starke Leistung: TV Weingarten hält Partie gegen Topteam lange offen

Die Aufgabe für den TV Weingarten ist am Samstagabend zu groß gewesen: Gegen den verlustpunktfreien TSV Köngen gab es in der Handball-Verbandsliga eine 23:27 (11:13)-Niederlage. Lange hielten die Weingartenerinnen die Partie offen.

Der TV Weingarten empfing mit dem Württembergliga-Absteiger eines der Top-Teams in der Verbandsliga in der Großsporthalle und zeigte eine starke Leistung. Die Gäste gingen als haushoher Favorit in die Partie. Mit durchschnittlich 32 Treffern pro Partie zählt der Angriff der Gäste zu den stärksten der Liga.

Glänzend aufgelegte Felicitas Bär

Der TVW startete nach der sechswöchigen Zwangspause mit einer glänzend aufgelegten Felicitas Bär zwischen den Pfosten stark in die Partie und legte in den ersten Spielminuten durch Treffer von Hannah Khater, Miriam Borrmann und Johanna Borrmann mit 3:0 vor, ehe Köngen besser ins Spiel kam und in der zwölften Spielminute mit 7:5 führte. Weingartens junge Mannschaft agierte jedoch weiterhin auf Augenhöhe mit dem Gegner und glich durch Miriam Borrmann in der 24. Spielminute erneut zum 10:10 aus. Nach zwei Zeitstrafen gegen Weingarten nutzten die Gäste die doppelte Überzahl und führten zur Halbzeit mit 13:11.

Der bessere Start in die zweite Hälfte gelang den Gästen, welche in der 44. Spielminute beim Stande von 15:21 mit sechs Toren führten. Weingarten holte nun jedoch mit einem 6:0-Lauf – nach einer Zeitstrafenflut gegen beide Teams - Tor um Tor auf, Hannah Khater erzielte in der 53. Spielminute den Ausgleich zum 21:21.

Weingarten hielt bis zur 56. Spielminute beim 22:23 die Partie offen, der Tabellenzweite nutzte seine Routine jedoch und siegte – letztlich etwas zu hoch – mit 27:23.