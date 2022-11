Starke Leistung gegen den Spitzenreiter

Die B-Jugend des TV Weingarten hat in der Württembergliga den verlustpunktfreien Tabellenführer an den Rand einer Niederlage gebracht. Dabei zeigten die Schussentälerinnen eine gute Moral.

Die Vorfreude war allen Akteurinnen bereits im Vorfeld der Partie anzumerken. Verdrängt waren die zahlreichen Handicaps der angeschlagenen Spielerinnen, welche in der Vorwoche noch passen mussten. Bereits beim Warmmachen war zu spüren, dass sich die Spielerinnen dem Favoriten mit offenem Visier stellen würden. Das Spiel hielt schließlich, was es versprach. Der Bundesliganachwuchs legte ein hohes Tempo vor und war auch zunächst in seinen einstudierten Spielhandlungen sehr präzise. Insbesondere die Besten der Gäste, die Auswahlspielerinnen Anna Ehmann und Finja Frank waren kaum zu bremsen. Die Gastgeberinnen gerieten schnell in Rückstand. Bereits nach sieben Minuten stand es 3:6 – einem unbändigen Kampfgeist, gepaart von mutigen Aktionen im Angriff war es aber zu verdanken, dass der TVW sich nicht weiter abschütteln ließ und den Rückstand stets bei maximal drei Toren halten konnte.

In der besten Phase der ersten Hälfte konnte die immer wieder glänzend in die Nahtstelle stoßende Nina Beck zum viel umjubelten 9:9 ausgleichen, was den Gegner unmittelbar zu einem Time-out veranlasste. Die nun angeordnete Manndeckung für Pauline Borrmann für den Rest der Begegnung hinderte diese dennoch nicht, noch weitere ihrer insgesamt zwölf Treffer folgen zu lassen. Der Rest des TVW-Teams freute sich indes über noch mehr Freiheiten im 5:5-Angriffsspiel. Am Ende der ersten Halbzeit stand ein 15:17 in der Großsporthalle in Weingarten am Samstagnachmittag – ein Indiz für hochklassigen B-Jugendhandball und Offensivspektakel.

Und auch im zweiten Durchgang ließen beide Teams vor den rund 100 Zuschauern nicht nach. Knackpunkt des Spiels war die 43. Spielminute, als der TVW für fast zwei Minuten mit nur noch vier Spielerinnen auf dem Platz stand. Bezeichnend für die Willensstärke in dieser Phase waren zwei Steals von Naomi Koltan, die sie mit einem Tempogegenstoß abschloss, der zweite davon zum 31:31-Unentschieden. Der TVW holte in Unterzahl sogar drei Tore auf. Knapp zwei Minuten vor dem Ende kam der TVW in einer turbulenten Schlussphase durch Greta Zimmermann zum 33:32. Den Schlusspunkt zum gerechten Unentschieden setzte Finja Frank, welchen einen zunächst schon gut geklärten Ball geistesgegenwärtig schnappte und in die Maschen jagte.

Bereits am kommenden Samstag steht für den TVW die nächste Begegnung auswärts beim SSV Dornbirn/Schoren an.