Standort Weingarten wird immer spezialisierter

Während der Gesamtkonzern des Pressenherstellers Schuler im vergangenen Jahr – aufgrund von Abschreibungen und dem amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt – mit einem Gewinneinbruch um rund 54 Millionen Euro zu kämpfen hat und sich von weiteren verlustreichen Geschäftsbereichen trennen will, machen Globaliserung und Digitalisierung auch vor dem Standort Weingarten nicht halt. So wird Weingarten immer stärker zu Schulers weltweitem Zentrum für den Bereich „Industry“, der knapp ein Fünftel des gesamten Konzernumsatzes ausmacht.

„Der Standort Weingarten steuert als sogenanntes „Product Home“ mit den Hauptaufgaben Entwicklung und Engineering, Projektsteuerung und Produktportfoliomanagement das weltweite Geschäft unserer Division Industry“, unterstrich Finanzvorstand Norbert Broger im Rahmen der Jahrespressekonferenz am Mittwoch in Göppingen.

Aktuell arbeiten am Standort Weingarten, der nach der Schließung des Produktionsstandorts sehr technisch aufgestellt ist, rund 540 Mitarbeiter. So steuern Ingenieure von Weingarten aus verschiedenste weltweite Projekte. Allerdings „steht der Bereich vor der Herausforderung, durch Innovationen und Kostensenkungen seine Wettbewerbsfähigkeit und Ertragslage deutlich zu verbessern“, sagte Broger. Das bedeute aber nicht, dass Kosten durch einen Stellenabbau eingespart werden sollen. Vielmehr sind die Mitarbeiter angehalten, mithilfe von neuen Ideen und ausgerichtet auf ein etwas verändertes Portfolio, künftig in Teilen kostengünstiger zu agieren.

Insbesondere in Deutschland bleibe der Anpassungsdruck sehr hoch, sagte Vorstandsvorsitzender Demenico Iacovelli: „Deshalb haben wir 2018 begonnen, Schuler dynamischer zu machen und am Kundenbedarf orientierte Innovationen schneller an den Markt zu bringen. Ziel ist die Konzentration auf das rentable Kerngeschäft des Konzerns und die Steigerung der Ertragskraft in den kommenden Jahren. Dazu gehört die konsequente Trennung von verlustbehafteten Geschäftsbereichen, wo immer erforderlich.“ Doch davon dürfte Weingarten – Stand heute – wohl nicht betroffen sein.

Denn neben den Ingenieuren sind in Weingarten Teile der Verwaltung, des Vertriebs sowie ein großer Anteil an Servicekräften beschäftigt. Vielmehr würde Schuler gerne noch ein paar Stellen am Standort schaffen. Gerade im Softwarebereich sucht Schuler nach neuen Mitarbeitern. Sowohl für das Gesamtunternehmen, aber auch gezielt in Weingarten. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn die Spezialisten sind in vielen Branchen gefragt. Große Konzerne mit attraktiven Standorten erschweren Schuler mit Hauptsitz in Göppingen die Suche nach passenden Fachkräften.

Daher will Schuler auch in Zukunft am Modell des Dualen Studiums festhalten, mit welchem man Fachkräfte im eigenen Haus ausbilden kann. „Das duale Studium bleibt ein wichtiges Ausbildungsmodell bei Schuler, in Weingarten wie auch an anderen Standorten“, sagte Broger. In Weingarten gibt es aktuell elf duale Studenten. Dagegen wird Schuler, wie bereits berichtet, die Verbundausbildung am Standort nach 2022 nicht fortsetzen. Die aktuell 21 angestellten Azubis werden aber alle wie geplant ihre Ausbildungen abschließen können. „Das sind wir den jungen Menschen schuldig“, sagte Broger.