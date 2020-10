Städtische Mitarbeiter streiken in Weingarten

Die Gewerkschaft Verdi im Bezirk Ulm-Oberschwaben hat die Beschäftigten der Stadt Weingarten am Donnerstag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Wie sie in einer Pressemitteilung berichtet, trafen sich für die Kundgebung rund 70 Beschäftige aus der Verwaltung, dem Bauhof und den Bädern am Münsterplatz unter der Basilika.

Die Wut und der Ärger über die zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden seien groß. Auch in Zeiten von Corona gingen die Leute auf die Straße mit Maske und genügend Abstand, um der Arbeitgeberseite deutlich zu zeigen, dass ein Null-Prozent-Angebot eine Ohrfeige für die Beschäftigten ist, so Jutta Aumüller von Verdi Ravensburg. Lob und Klatschen, konterte der PR-Vorsitzende Ernst Wagner, seien nicht ausreichend, denn die Löhne und Gehälter der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes lägen bis zu 15 Prozent hinter der freien Wirtschaft. „Da ist schon noch Aufholbedarf“, so Wagner laut Pressemitteilung. Die weiteren Gegenforderungen der Arbeitgeberseite, wie zum Beispiel die Streichung des Leistungsentgelts oder die Verschlechterung der Eingruppierung werden laut Aumüller auf harten Widerstand stoßen, denn da machten die Beschäftigten garantiert nicht mit.

Wie Verdi ankündigt, soll es weitere Aktionen und Streiks in der Region geben, bis ein akzeptables Angebot vorliegt – und die Weingärtner würden dabei sein.