Städtische Ämter wieder in der Zeppelinstraße

Aufgrund der beginnenden Sanierungsarbeiten im Amtshaus ziehen das städtische Pass- und das Einwohnermeldeamt am Mittwoch, 11. Mai, wieder zurück in ihre ursprünglichen Räumlichkeiten in der Zeppelinstraße 3-5. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Ab Donnerstag, 12. Mai, werden dort alle Dienstleistungen wieder uneingeschränkt verfügbar sein. Am 11. Mai sind die betroffenen Dienststellen bis 13 Uhr regulär geöffnet. Am 12. Mai kümmern sich die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 14 Uhr wieder in der Zeppelinstraße um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Mit dem Umzug sind ab dem 12. Mai auch die Türen im Verwaltungsgebäude in der Zeppelinstraße wieder geöffnet. Dennoch bittet die Verwaltung weiterhin um eine Online-Terminvereinbarung über das Buchungstool Terminland unter www.terminland.eu/weingarten. So sollen auch weiterhin Wartezeiten und lange Schlangen in den Gebäuden vermieden werden.