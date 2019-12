Stadtwerke machen weniger Verluste

Für die Stadtwerke Weingarten endet das Rechnungsjahr 2018 mit einem Verlust von 780 100,45 Euro. Geplant hatte die Stadt jedoch mit einem Verlust von 838 000 Euro, ein Betrag, der bereits im Haushalt 2018 eingeplant war. Der Gemeinderat stimmte zu, den Verlust durch den Halshalt auszugleichen. Im Wirtschaftsplan 2020 sei der zu viel verrechnete Betrag über 57.899,55 Euro als Rückführung an den städtischen Haushalt eingeplant, heißt es in der Sitzungsvorlage. Aufgrund aktueller steuerlichen Erkenntnissen sollen die 57 899,55 € nicht an den städtischen Haushalt zurückgeführt werden. Eine Ausschüttung oder eine Rückzahlung an die Stadt würde zu Kapitalertragsteuern inklusive Solidaritätszuschlag. Deswegen solle der zu viel verrechnete Betrag in den Stadtwerken verbleiben und als zusätzliche Vorauszahlung für neuen Verluste dienen. Somit könne die zukünftigen geplanten Vorauszahlungen der Stadt auf die Verluste der Stadtwerke um diesen Betrag verringert werden.