Die Kehrmaschine kommt nach Weingarten

An fünf Tagen im Oktober ist die Straßenreinigung in Weingarten unterwegs. Die Stadtverwaltung bittet alle Autobesitzer, ihre Fahrzeuge an den Reinigungstagen möglichst nicht in den betroffenen Bezirken abzustellen, da ansonsten eine Reinigung nicht möglich ist.

Bezirk I – Montag, 11. Oktober, westlich der Ravensburger Straße zwischen Ulmer Straße und Abt-Hyller-Straße.

Bezirk II – Dienstag, 12. Oktober, westlich der Waldseer Straße zwischen Abt-Hyller-Straße und Aulendorfer Straße beziehungweise Althauser Straße.

Bezirk III – Mittwoch, 13. Oktober, östlich der Waldseer Straße bis zur Doggenriedstraße zwischen Schussenstraße beziehungsweise Konrad-Huber-Straße und zur Ortsgrenze Baienfurt.

Bezirk IV – Donnerstag, 14. Oktober, östlich der Waldseer beziehungsweise Ravensburger Straße bis Gerbersteig zwischen Konrad-Huber- beziehungsweise St.-Longinus-Straße und Ortsgrenze Ravensburg.

Bezirk V – Freitag, 15. Oktober, östlich der Doggenriedstraße, St.-Longinus-Straße und Gerbersteig bis Freibad.

Weitere Informationen unter www.weingarten-online.de/stadtreinigung.