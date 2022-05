Stadtreinigung im Mai

Von Freitag, 13. Mai, bis Montag, 23. Mai, wird die Straßenreinigung in Weingarten durchgeführt. Die Stadt bittet alle Autobesitzer, ihre Fahrzeuge an den Reinigungstagen möglichst nicht in den betroffenen Bezirken abzustellen, da ansonsten eine Reinigung nicht möglich ist.

Die Straßenreinigung findet an folgenden Tagen statt: Am 13. Mai in der östlichen Doggenriedstraße, St.-Longinus-Straße, Gerbersteig bis Freibad. Am 16. Mai in der westlichen Ravensburger Straße zwischen Ulmer Straße und Abt-Hyller-Straße. Am 17. Mai in der westlichen Waldseer Straße zwischen Abt-Hyller-Straße und Aulendorfer Straße, Althauser Straße. Am 18 Mai in der östlichen Waldseer Straße bis Doggenriedstraße zwischen Schussenstraße, Konrad-Huber-Straße und Ortsgrenze Baienfurt. Am 19. Mai in der östlichen Waldseer Straße, Ravensburger Straße bis Gerbersteig zwischen Konrad-Huber-, St.-Longinus-Straße und Ortsgrenze Ravensburg. Am 20. Mai in der östlichen Doggenriedstraße, St.-Longinus-Straße, Gerbersteig bis Freibad. Am 23. Mai in der westlichen Ravensburger Straße zwischen Ulmer Straße und Abt-Hyller-Straße

Informationen dazu auf www.weingarten-online.de/stadtreinigung.