Stadtmeisterschaft des Eisschützenclubs Weingarten

Nachdem die Stadtmeisterschaft zwei Jahre ausgefallen war, hatten sich sowohl die Vereinsmitglieder des Eisschützenclubs als auch die gemeldeten Teilnehmer auf die Veranstaltung am Samstag, 25. September gefreut. Leider war der Termin mit dem „Wettergott“ wohl nicht abgesprochen – am Morgen zeigte sich der Himmel grau in grau und ein „Schnürlregen“ ließ die Stimmung beim Veranstalter auf den Tiefpunkt sinken!

Trotzdem sind fast alle gemeldeten Teilnehmer rechtzeitig gekommen – sie wollten unbedingt spielen, nach dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter – nur ungeeignete Kleidung!“ Nach einiger Wartezeit war man sich jedoch darüber einig, dass kein Turnier der üblichen Art gespielt werden kann, sondern ein verkürzter Wettbewerb mittels „Lattelschießen“ ausgetragen werden soll. Dabei wird auf ein mit den Zahlen 1 bis 9 bestücktes Lattengerüst gespielt, wobei pro Teilnehmer fünf Mal gezielt wird; das Ergebnis wird dann pro Mannschaft gewertet. Wider Erwarten ließ gegen Mittag der Regen nach und alle Anwesenden halfen mit, den Platz vom Wasser zu befreien, damit anschließend doch noch im normalen Spielmodus ein sogenanntes KO-Turnier gespielt werden konnte. Sieger hierbei wurde die Mannschaft der Gebrüder Anton und Herbert Oehler sowie Adolf König (SV Weingarten), verstärkt durch Kurt Hanschitz.

Als am Nachmittag die vom Vorstand Peter Wielath gespendeten Sachpreise verteilt wurden, stieg die bisher gute Stimmung weiter an, und die Teilnehmer feierten fröhlich im Vereinsheim des Eisschützenclubs bis in den Abend hinein.