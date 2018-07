Stadtmeister im Kistenklettern gesucht

Der Startschuss zur 19. Weingartener Kinder-Olympiade fällt am ersten Ferien-Samstag, 28. Juli, um 10.30 Uhr. Dies bedeutet Sport, Spiel und Spaß. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben die Chance, Stadtmeister im Kistenklettern zu werden, wie die Stadt Weingarten mitteilt. Neben den Stationen für Kinder bis elf Jahren und dem Bambini-Parcours für die Kleineren können sich Kinder und Jugendliche im Kistenklettern messen. Unter dem Motto „Auch du hast das Zeug zum Sieger!“ bekommen die drei Bestplatzierten je einen Pokal, ein Handtuch und einen Weingarten-Gutschein. Die Teilnahme beim Kistenklettern ist kostenlos. Die Wettbewerbszeit läuft parallel zu den Zeiten der Kinder-Olympiade. Die Siegerehrung findet um 14.30 Uhr auf der Stadtgartenbühne statt. Ab 12 Uhr bietet Dejan Majerle seinen Breakdance-Workshop im Stadtgarten an. Die Startkarten für die Kinder-Olympiade sind bei Sport Grimm, an der Infothek im Rathaus und im Stadtmarketingbüro erhältlich. Foto: Stadt Weingarten