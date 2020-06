Stadtmarketing verkauft Gutscheine über 50 000 Euro

Mit einer speziellen Gutscheinaktion setzt das Stadtmarketing Weingarten ein Zeichen der Solidarität, von dem die gesamte Stadtgesellschaft profitieren soll. Die Stadtwährung, die es in den Werten 10 Euro, 20 Euro, 44 Euro und neuerdings auch 50 Euro gibt, soll den Weingartener Bürgern den Restaurantbesuch versüßen und gleichzeitig den Umsatz in Weingarten steigern, so Stadtmarketing-Geschäftsführer Marcus Schmid.

Am Samstag wurden die Gutscheine im Gesamtwert von 50 000 Euro in eiener Sonderaktion mit 15 Prozent Rabatt ausgegeben. Bereits nach drei Stunden waren diese vergriffen.

Im einem Schmuckumschlag, gemeinsam mit einer Liste der Annahmestellen, biete sich der Gutschein als Geschenkidee an, die dem Beschenkten viele Einlösemöglichkeiten von Büchern über Sportartikel, Mode, Brillen, Restaurant- und Cafébesuche und zahlreiche Dienstleistungsangebote verspricht, so das Stadtmarketing. Die Gutscheine sind beim Stadtmarketing, der Tourist-Info, den Filialen der Kreissparkasse und bei der VR-Bank in Weingarten erhältlich.