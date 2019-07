Stadtgarde zu Pferd zu Gast beim Herz-Jesu-Fest in Burgeis

Auf Einladung der Schützenkompanie Burgeis haben die Bläser der Stadtgarde Weingarten an der feierlichen Prozession am Herz-Jesu-Fest in der Partnergemeinde teilgenommen. Bei hochsommerlichen Temperaturen folgte die Stadtgarde der Gegeneinladung der Schützenkompanie Burgeis, die am vergangenen Welfenfest Gäste in Weingarten waren. Unter Führung von Rittmeister Günter Steinhauser nahmen neun Bläser und als Standartenträger erstmals Günter Staud an der Messe und der Prozession teil.