Stadtführungen durch Weingarten angeboten

Mit den ersten Sonnentagen im Mai starten erlebnisreichen Führungen in Weingarten. Am Sonntag, 8. Mai, findet um 15 Uhr die Führung durch den Kreuzbergfriedhof statt. Der Klassiker, die „Historische Stadtführung“, kann am Samstag, den 14. Mai, und am Samstag, den 28.Mai, jeweils um 10.30 Uhr miterlebt werden. Der Weingartener Stadtführer begleitet Interessierte durch die Stadt. Für Naturfreunde bieten sich zudem noch die Landschaftsführung entlang des „Stillen Baches“ am Sonntag, 22. Mai, um 14.30 Uhr an.