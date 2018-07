Stadt will Händler und Dienstleister mit Online-Marktplatz stärken

Die Stadt Weingarten will den Einzelhandel und die Dienstleistungsbetriebe in der Innenstadt mit einem Online-Marktplatz stärken. Ziel ist es, den örtlichen Handel, Handwerkbetriebe, die Gastronomie, Dienstleister, Ärzte, kulturelle und touristische Angebote im Internet überregional bekannter zu machen.

Mit einer Bewerbung für den Ideenwettbewerb des Ministeriums für ländlichen Raum undVerbraucherschutz will die Stadt das Projekt finanzieren. Der Höchstbetrag liegt bei 200 000 Euro.

Trend zu regionalen Angeboten

In den letzten Jahren habe der Onlinehandel massiv zugenommen, der Handel vor Ort stagniere dagegen nahezu, wie es in einem Papier des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz heißt. Dadurch verschwinden immer mehr alteingesessene Geschäfte. Handel und Ortskerne bluten aus, verlagert sich in in größere Städte.

Deshalb habe es der Handel auch gegen Amazon, Zalando und Co zunehmend schwerer. Im Gegenzug sei aber eine Trendwende bei den Verbrauchern festzustellen. Sie bevorzugen immer mehr Produkte aus ihrer Region und machen damit preiswerteren Angeboten im Internet zunehmen Konkurrenz.

Onlinesuche nach Produkten

Allerdings, so das Ministerium weiter, sei die schwierigste Hürde für den lokalen Handel der, um entscheidend mithalten zu können, der Einkaufskomfort. Oftmals verliere sich die Bereitschaft oder der Wille zum lokalen Einkauf mit dem Aufwand, den der Käufer aufwenden muss. Um die Trendwende zu unterstützen müsse diese Hürde, so das Ministerium weiter, so niedrig wie möglich sein.

Deshalb müsse es lokalen Anbietern mit Geschäften vor Ort auch möglich sein, ihre Produkte mit einer Online-Suche zu finden sowie einen Lieferservice bieten, der die Ware am selben Tag noch vor die Haustür bringt.

Der neue Online-Marktplatz soll genau das erfüllen. Die Stadt will dies mit dem ortsansässigen Kooperationspartner Locamo entwickeln und aufbauen. Voraussetzung für die Bewerbung sind die Zustimmung des Gemeinderat, der dies in der vergangenen Sitzung getan hat, und mindestens 20 Weingartener unternehmen, die von Beginn an bereits sind, ihre Angebote auf dem neuen Online-Marktplatz zu präsentieren. Nach Auskunft des Stadtmarketing haben sich bislang 22 Unternehmen gemeldet. Weitere Unternehmen sind jederzeit willkommen.

Falls Weingarten den Zuschuss bekommen sollte, erhalten die ersten 20 Betriebe eine eigene Präsenz mit Unternehmensporträt und suchmaschinenrelevante Texte für 24 Monate kostenfrei. Danach kostet die Präsenz je nach Leistungsumfang circa 150 Euro pro Monat.Der Bewerbungsschluss für den Ideenwettbewerb ist der 31. Juli.