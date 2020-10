Stadt Weingarten: So schneidet man Gehwege und Straßen richtig frei

Ein gut bekanntes Ärgernis: Hecken wachsen in Fahrbahnen, Geh- und Radwege hinein, Äste hängen über den Verkehrsanlagen, Straßenlaternen sind in ihrer Leuchtkraft eingeschränkt und Verkehrszeichen und Straßenschilder nicht mehr erkennbar, weil sie von Bäumen und Sträuchern umwachsen sind. Weil damit auch Unfallrisiken verbunden sein können, bittet die Stadtverwaltung Weingarten Grundstückseigentümer und Hausverwaltungen darum, solche Behinderungen zu vermeiden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Stadt fasst die wichtigsten Regeln zusammen

Die wichtigsten Regeln sind demnach: Alle Pflanzen müssen bis auf die Grundstücksgrenze zurückgeschnitten werden. Über Geh- und Radwegen muss mindestens 2,5 Meter Platz über der Wegoberfläche sein – über Straßen sogar 4,5 Meter. Straßenlaternen, Verkehrs- und Straßenschilder müssen freigeschnitten sein. In Einmündungsbereichen von Straßen und Grundstücken sollten Pflanzen nicht höher als einen Meter sein, so die Stadtverwaltung. Sogenannte Sichtdreiecke, die in einem Bebauungsplan festgesetzt worden sind, müssen freigehalten werden. Die Stadtverwaltung werde Missständen gegebenfalls auch nachgehen.