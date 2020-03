Stadt Weingarten richtet Notfallbetreuung ein

Nach der Ankündigung der landesweiten Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen hat auch die Stadt Weingarten ein Konzept für die Notfallbetreuung ausgearbeitet. In Zusammenarbeit mit den betroffenen Schulen und Kindertagesstätten ist die Betreuung organisiert worden, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Erziehungsberechtigte werden demnach am Montag mit einem gesonderten Schreiben durch die jeweiligen Einrichtungen informiert – und müssen dann schnell reagieren, wenn sie einen Notbetreuungsplatz brauchen.

Das Vorgehen entspricht dem der Nachbarstadt Ravensburg. Die Bürgermeister und Oberbürgermeister der Kommunen im Kreis haben sich am Samstag auf Einladung des Landratsamtes getroffen und abgesprochen, was Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald begrüßte. „Man hat sich verständigt, im Gleichklang vorzugehen“, sagte er am Sonntag. Das sei wichtig, um bei den Bürgern Verständnis für die Maßnahmen zu erhalten. Ab Dienstag sind in Weingarten die Bibliothek und das Hallenbad geschlossen. Beim Wochenmarkt müsse das Imbissangebot gestrichen werden. „Wir denken gegenwärtig noch nicht daran, gastronomische Einrichtungen zu schließen“, so Ewald. Einschränkungen in der Gastronomie hatte sein Amtskollege Daniel Rapp in Weingarten am Sonntag angekündigt.

Ewald: „Das wirft einen auf sich selbst zurück“

Zur Stimmung in Weingarten sagte Ewald: „Jeder überlegt sich genau, was soll ich noch tun? Die Menschen beherzigen die Empfehlung der Kontaktunterbrechung und das spürt man.“ In der Stadt sei weniger los als sonst. Wahrscheinlich liefen die Drähte heiß, weil die Bürger unter anderem per Telefon miteinander in Verbindung bleiben. „Wir fahren ja gerade alles nach unten, um die Konfrontation mit dem Virus gering zu halten. Das wirft einen auf sich selbst zurück“, sagt Ewald. Er sei gespannt darauf, wie sich das gesellschaftlich auswirke.

Die landesweite Schließung von Kindertageseinrichtungen und Schulen soll zur Verzögerung der Erkrankungswelle durch das Coronavirus beitragen. Auch in Weingarten gilt, wie schon in Ravensburg, dass nur Kinder Anspruch auf Notfallbetreuung haben, wenn beide Erziehungsberechtigte in Berufen arbeiten, die auch in der Krise besonders dringend gebraucht werden. Bei Alleinerziehenden wird ebenfalls darauf geachtet, ob sie in einem solchen Beruf tätig sind, wie aus der Pressemitteilung der Weingartener Stadtverwaltung hervorgeht. Diese Regelung soll es ermöglichen die Arbeitsfähigkeit in eben jenen systemrelevanten Berufssparten aufrecht erhalten wird, wie die Stadt mitteilt.

Eltern müssen Nachweis erbringen

Dazu zählen nach Vorgaben des Kultusministeriums die Bereiche Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von notwendigen Medizinprodukten), öffentliche Sicherheit und Gefahrenabwehr (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) und öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, Öffentlicher Personennahverkehr, Entsorgung). Von den betroffenen Erziehungsberechtigten wird ein entsprechender Nachweis über die jeweilige Tätigkeit durch den Arbeitgeber verlangt, wie die Stadt Weingarten mitteilt.

An allen Kindertagesstätten in Weingarten wird demnach ab Dienstag, 17. März, eine Notfallbetreuung bereitgestellt. Antragsformulare werden von den Einrichtungen bei Bedarf ab Montag ausgegeben. Die ausgefüllten Anträge nimmt die Stadt Weingarten per E-Mail unter d.konya@weingarten-online.de entgegen und nimmt im Verlauf des Montags mit den Antragsstellern Kontakt auf. Die Zeiten der Notfallbetreuung an den jeweiligen Einrichtungen richten sich nach den bislang für den Betreuungsplatz gebuchten Betreuungszeiten.

Sonderregelung für Schussentalschule erwartet

An den Schulen wird eine Notfallbetreuung für Kinder der Klassen eins bis sechs zu den regulären Unterrichtszeiten angeboten. Die Anmeldung erfolgt über die einzelnen Schulen. Eltern werden von der Stadt Weingarten gebeten, sich über die Webseite der Schule zu informieren. Ein Elternschreiben mit detaillierten Informationen zur Anmeldung wird ebenfalls am Montag über die jeweilige Einrichtung verteilt.

Für das Sonderpädagogische Bildungszentrum Schussentalschule wird laut Stadtverwaltung Weingarten am Montag durch das Kultusministerium Baden-Württemberg eine gesonderte Empfehlung ausgesprochen.

„Die Stadt und die Leitungen der örtlichen Schulen und Kindertagesstätten appellieren an die Erziehungsberechtigten, sich nur zu melden, wenn die Voraussetzungen für eine Notfallbetreuung erfüllt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. „Jeder Einzelne ist aufgefordert, mögliche Einzelinteressen zum Wohle und Schutz der Bevölkerung hinten anzustellen.“