Stadt Weingarten liefert Selbsttests an Schulen und Kitas

Von dieser Woche an sollen alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Beschäftigten an Bildungseinrichtungen vor Ort Corona-Schnelltests machen können. Da das Land bisher keine Testkits zur Verfügung gestellt hat, versorgt die Stadt Weingarten ihre Schulen und Kitas selbst, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt..

Das Kultusministerium Baden-Württemberg hatte angekündigt, die Teststrategie des Landes für Schulen, Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege nach den Osterferien deutlich zu erweitern. Von 12. April an sollten allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie anderen Beschäftigten anlasslose Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung zur Verfügung stehen – zunächst auf freiwilliger Basis. Seit 19. April gilt dann in sogenannten Hotspots – also in Regionen mit Sieben-Tage-Inzidenzen über 100 – eine Testpflicht. In Weingarten sind die Testkits für die Schulen und Kitas jedoch noch nicht eingetroffen. Getestet werden kann trotzdem, denn die Stadtverwaltung hat vorsorglich ausreichend Tests bestellt. Die städtischen Schulen und Kitas können diese Testkits aus dem städtischen Lager abrufen.

Alle städtischen Schulen haben somit Gelegenheit, die Abläufe zu üben. Die Schnelltests werden – ähnlich wie die sogenannten Bürgertests in den drei Weingartener Testzentren – unter Anleitung von geschultem Personal selbst durchgeführt. Der Malteser Hilfsdienst e.V. Ravensburg/Weingarten und die Stadt Weingarten haben bereits vor den Osterferien Schulungen für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an Weingartener Kindertagesstätten und Kindergärten angeboten. An dieser freiwilligen Schulung haben circa die Hälfte aller Lehrkräfte der städtischen Schulen und ein bis zwei Erzieherinnen und Erzieher je Einrichtung teilgenommen.